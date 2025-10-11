Grindeanu, după ieșirea de la congresul UDMR din Cluj: „Există un singur imn oficial în România”

La o zi după ce a ieșit din sală la congresul UDMR de la Cluj în timpul intonării imnului secuiesc, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a spus că în România există un singur imn oficial.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sală la congresul UDMR de la Cluj în momentul intonării imnului secuiesc | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, 11 octombrie 2025, la Timişoara, că în ţară există un singur imn oficial, cel al României, potrivit Agerpres.ro.





Precizarea a venit după ce, vineri, la Congresul UDMR desfăşurat în judeţul Cluj, el a părăsit sala în timp ce era intonat imnul secuiesc.

Sorin Grindeanu: Există un singur imn oficial în România

„Mie îmi pare rău că doar această chestiune a rămas subliniată. Eu am vorbit la Congresul UDMR, unde am mers cu plăcere, despre unitate. Eu, ieri, în discursul meu, am vorbit şi am mulţumit premierului Viktor Orban pentru rolul pe care l-a avut şi pe care trebuie să îl recunoaştem cu toţii în intrarea României în Schengen. Să nu uităm că anul trecut, sub preşedinţia Ungariei (la Consiliul Uniunii Europene - n.r.ed) şi cu presiunile pozitive puse de Viktor Orban, noi am reuşit să intrăm în Schengen, unde am fost ţinuţi la uşă vreo 13 ani. Am spus şi lucrurile acestea. Eu am foarte mulţi colegi în UDMR, aşa cum dânşii ştiu, pe care îi respect şi am pentru mulţi un sentiment de prietenie, cum am şi pentru preşedintele Kelemen Hunor, pentru Cseke Attila, pentru Tanczos Barna şi nu numai. Respect şi prietenie. Dar ieri am vorbit despre unitate. Unitate înseamnă şi că, cel puţin din perspectiva României, există un singur imn oficial, cel României”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a participat, vineri, ca invitat, la Congresul UDMR.

Reamintim că la congresul UDMR de la Cluj, în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc, președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a ieșit din sală, în timp ce prim-ministrul României, Ilie Bolojan a rămas.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: