Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, după ce a votat la alegerile prezidențiale: „ Am votat cu speranța de a susține în continuare dezvoltarea comunității noastre”

În contextul alegerilor prezidențiale din România, primarul celei mai mari comune din țară, Bogdan Pivariu, a transmis un mesaj clar și hotărât despre importanța implicării civice și a alegerii unui lider dedicat dezvoltării durabile și onestității în actul de guvernare.

Primarul Bogdan Pivariu alături de soție și copil la secția de vot | Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

În plină desfășurare a alegerilor prezidențiale din România, liderii locali își exprimă sprijinul pentru un viitor ancorat în valori democratice și reforme autentice.

Printre aceștia se numără și Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești, cea mai mare comună din țară, care a transmis un mesaj ferm despre nevoia de schimbare și implicare responsabilă.

„România are nevoie de o direcție bazată pe transparență, stabilitate și dezvoltare durabilă, aspecte esențiale pentru ca țara noastră să-și atingă potențialul maxim. România are nevoie de un leadership care să pună interesul cetățeanului pe primul loc prin măsuri concrete în diferite domenii, cum ar fi sănătatea, educația, infrastructura și foarte multe lucruri unde putem ajunge la un potențial pe care toți îl dorim.

Avem nevoie de un președinte care implicat și foarte important, onest, cu un plan structurat și care să facă diferența în aceste vremuri.

Votul meu de astăzi reprezintă o alegere pentru un viitor mai stabil, pentru speranță și pentru o schimbare reală. Pentru mine, votul de astăzi a fost o expresie a responsabilității civice și a credinței în valorile democratice. Am votat cu speranța de a susține în continuare dezvoltarea comunității noastre”, a declarat pentru monitorulcj.ro Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești.

Cum votezi în Cluj?

În județul Cluj sunt așteptați la vot 616.699 de cetățeni. Clujenii pot vota în cadrul unei dintre cele 674 de secții de votare deschise.

Potrivit AEP, numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente este de 17.988.218 cetățeni.

Alegătorii votează cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român, și anume:

cartea de identitate;

cartea electronică de identitate;

cartea de identitate provizorie;

buletinul de identitate;

pașaportul diplomatic; pașaportul diplomatic electronic;

pașaportul de serviciu; pașaportul de serviciu electronic;

carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare).

Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români care votează în străinătate sau de cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

