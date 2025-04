Emil Boc, la congresul PPE de la Valencia: „Manfred Weber este un susținător consecvent al României”. Weber a obținut al doilea mandat de președinte al Partidului Popular European.

Primarul Clujului Emil Boc a condus delegația PNL la congresul Partidului Popular European de la Valencia, în cadrul căruia Manfred Weber a fost reales președinte al PPE.

Boc: „Manfred Weber este un susținător consecvent al României în politica europeană”|Foto: Emil Boc – Facebook

Delegații participanți la Congresul de la Valencia al Partidului Popular European (PPE) l-au reales, marți seară, pe germanul Manfred Weber în funcția de președinte al formațiunii paneuropene.

Edilul Clujului Emil Boc, care este și președinte al Comitetului European al Regiunilor pe politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER), a condus delegația PNL la Congresul Partidului Popular European de la Valencia.

Boc: Weber, un susținător consecvent al României în politica europeană

Boc a adresat un mesaj de felicitare atât pentru Manfred Weber, care a obținut un nou mandat la conducerea PPE, cât și pentru Siegfried Mureșan, ales în funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European.

„Manfred Weber a fost reales Președinte al Partidului Popular European în cadrul Congresului PPE de la Valencia, Spania.

Manfred Weber a fost și este un susținător consecvent al României în politica europeană.

Partidul Național Liberal face parte din Partidul Popular European, partid care deține moștenirea ideologică a părinților fondatori ai Uniunii Europene”, a notat edilul Clujului într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Întâlnire cu viitorul cancelar german, Friedrich Merz

De asemenea, în marja dezbaterilor din cadrul congresului PPE, Boc s-a întâlnit cu viitorul cancelar al Germaniei, Friedrich Merz, dar și cu alți lideri europeni.

Liderul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), Friedrich Merz, ar urma să devină cancelar dacă parlamentul federal își va da votul în acest sens, într-o ședință prevăzută pentru 6 mai.

„Valencia: Întâlnire cu viitorul Cancelar al Germaniei, Friedrich Merz și alți lideri europeni.

Am avut plăcerea să conduc delegația PNL la Congresul Partidului Popular European de la Valencia.

Manfred Weber a fost reales Președinte al Partidului Popular European. Sub conducerea lui Manfred Weber, PPE a reușit să-și consolideze statutul de principala forță politică europeană care conduce Comisia Europeană, Parlamentul European și are 13 șefi de stat și de guvern în Uniunea Europeană”, a adăugat Emil Boc.

Partidul Popular European este cel mai important partid actual de pe scena politică europeană.

