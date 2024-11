De ce nu ies românii la vot. Principala cauză a absenteismului la urne.

„Dezbaterea politică serioasă” şi atragerea „nehotărâţilor” sunt singurele soluţii care ar putea mobiliza electoratul să iasă în număr mai mare la vot.

Foto: monitorulcj.ro

„Lehamitea” constituie principala cauză care determină alegătorii să nu se prezinte la urne, consideră sociologul Gelu Duminică.

„Cred că lehamite ca acum nu am mai avut de multă vreme şi omul nu mai înţelege nimic. Iohannis a fost, cel puţin pentru mine, unul dintre oamenii care au distrus orice idee de dezbatere electorală şi de dezbatere politică serioasă. Noi nu am avut decât circ. Şi oamenii, e logic, au o lehamite ridicată. Ce să mai înţelegi dacă ataci PSD, dar eşti la guvernare? Nu mai înţelegi nimic. Şi atunci omul zice: «Băi, stai. Am alte lucruri de făcut. Să fim sănătoşi». Că ne place sau nu ne place, războiul e departe, Trump e departe... Nu înţelegem... E exact ca în bancul acela: «Români, să luptăm până la unu'! şi se aude o voce din spate: Aşa, Măria Ta, la două să mâncăm şi noi. Mai ales că este 1 Decembrie... Lasă, mă! Mai degrabă stăm noi cu micu' nostru şi cu fasolea noastră cu cârnaţi şi ne vedem de treabă». Din păcate, lehamitea este foarte mare şi vedem asta în toate dezbaterile politice şi la audienţele pe care le avem... Nu este dezbatere electorală. Fiecare încearcă de fapt să îşi păstreze propriul electorat, nucleul dur. Nu vrea să greşească mai mult decât e cazul. Cea mai bună strategie pentru această pleiadă de candidaţi este să tacă”, a explicat sociologul Gelu Duminică.

Cea mai mică prezență la urne?

Potrivit acestuia, la alegerile parlamentare din acest an s-ar putea înregistra un scor chiar mai mic decât la precedentele, din anul 2020 (31,94% - cea mai mică prezenţă la urne din ultimii 35 de ani, în timpul pandemiei de COVID-19), şi din cauza programării scrutinului pe data de 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României.

„Marea problemă este faptul că scrutinul la parlamentare se va desfăşura pe 1 decembrie, pentru că, numeric, noi am fost cam pe acolo în ultima perioadă. Adică 9 - 10 milioane de voturi. N-am stat prost, să zicem astfel. Însă raportarea a fost făcută la nişte cifre astronomice. Nu uitaţi că noi considerăm că încă avem 19 milioane de votanţi. Cu toate că fiind 1 decembrie, anul acesta s-ar putea mult mai prost. Personal, eu cred că o să fie mai prost, pentru că nici nu avem candidaţi care să antagonizeze. Votezi unul ca să nu îl votezi pe celălalt. Pentru că la noi mult din vot a fost antagonizat: l-am votat pe Iliescu să nu îl votăm pe Vadim, l-am votat pe Iohannis să nu îl votăm pe Ponta, l-am votat din nou pe Iohannis să nu votăm pe nu mai ştiu cine... pe doamna Dăncilă”, a argumentat Gelu Duminică.

Referindu-se la alegerile prezidenţiale, sociologul a estimat că în turul întâi de scrutin „vom avea o prezenţă cam la fel ca acum patru ani, poate cu o mică scădere”.

Cine profită de pe urma absenteismului electoral

În opinia sa, românii vor ieşi la urne doar pentru că, zic ei, „trebuie făcute şi alea” (alegerile - n.r.), zarurile fiind „oricum aruncate”.

Gelu Duminică este de părere că, în acest context, toţi candidaţii profită de pe urma absenteismului la urne.

„Toţi profită, pentru că la un procent mare de participare scorul şi echilibrul politic ar arăta altfel. Şi nimeni nu îşi doreşte o reprezentare mare, pentru că toată lumea ştie că, de fapt, nimeni nu poate să facă majoritatea. E clar că nu se vrea o dezbatere serioasă, că nu se doreşte o mobilizare serioasă, ci este suficient ca «ai mei să mă voteze». Despre asta este vorba”, a argumentat el.

Pentru Gelu Duminică însă este de „neînţeles” de ce candidaţii nu se adresează nehotărâţilor.

„Asta e fascinant pentru mine. În sensul de neînţeles. De ce candidaţii nu se uită pe nehotărâţi şi de ce nu dau mesaje pe nehotărâţi. Mesajele astea conservator-tradiţionale - vezi ultimele dezbateri privind avortul - astea nu au darul de a mobiliza nehotărâţii. Dacă te-ai uita la nehotărâţi, ai vedea că ei sunt mult mai atenţi la mesajele astea de libertăţi individuale, de drepturi şi valori europene ş.a.m.d. Lumea nu înţelege sau se face că nu înţelege dinamica societăţii. Şi vă dau doar un exemplu: acum zece ani, Bucharest Pride avea 800 de participanţi, anul acesta - 30.000. Măi, chiar nu înţelegi că oamenii aceia aşteaptă un altfel de mesaj. Sunt foarte curios să văd ce o să facă partidele astea mici, care vin cu un altfel de suflu”, a afirmat Gelu Duminică.

