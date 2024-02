Deputatul PNL de Cluj Radu Moisin: „Orice măsură pentru oprirea dezastrelor de pe șosele este binevenită și merită susținută”

Un proiect de lege care prevede sancțiuni dure pentru șoferii inconștienți la volan este susținut atât de politicieni din barca puterii, cât și de reprezentanți ai opoziției.

Un proiect de lege care prevede sancțiuni dure pentru șoferii inconștienți la volan se află la Camera Deputaților Foto: IPJ Cluj

Săptămâna trecută, Senatul a adoptat tacit un proiect care propune anularea pe viaţă a permisului conducătorului auto dacă acesta a provocat un accident soldat cu pierderi de vieţi omeneşti, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Acum, inițiativa a ajuns la Camera Deputaților unde urmează să fie supusă dezbaterii și ulterior votului. Proiectul, care aparține liberalilor, este susținut și de reprezentanți ai opoziției.

Înăsprirea sancțiunilor, o necesitate

Deputatul USR de Cluj Viorel Băltărețu spune că va vota o astfel de inițiativă.



„Având în vedere statisticile absolut îngrijorătoare, este o măsură necesară în acest moment. Anul trecut, peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere. Poliția a reținut peste 16.000 de permise de conducere din cauza consumului de alcool și peste 3.600 pentru consum de substanțe interzise.

În aceste condiții, trebuie să avem o legislație mai dură, care descurajează aceste comportamente în trafic. Avem deja Legea Anastasia și o astfel de inițiativă vine ca prelungirea firească a prevederilor prin care şoferii care se urcă la volan băuţi sau sub influenţa drogurilor, ori fără permis de conducere şi produc accidente mortale, ajung direct la închisoare”, a spus deputatul, pentru monitorulcj.ro.

Deputatul PNL de Cluj Radu Moisin le atrage atenția colegilor de coaliție social democrați să voteze proiectul și să nu mai blocheze inițiative liberale care vizează combaterea consumului și traficului de droguri. „Orice măsură pentru oprirea dezastrelor de pe șosele este binevenită și merită susținută. Sper ca cei de la PSD să susțină și ei această propunere și în același timp, să nu mai tergiverseze adoptarea altor propuneri legislative ale PNL care vizează combaterea consumului și traficului de droguri”, a spus deputatul Radu Moisin, pentru monitorulcj.ro.



Și deputatul liberal Sorin Moldovan consideră că măsurile împotriva șoferilor inconștienți trebuie înăsprite. „Cel mai probabil vom fi sesizați pentru raport la acest proiect, așa ca aștept să îl punem în dezbatere și să văd toate punctele de vedere. Trebuie să identificăm cauza problemei și apoi să luăm măsuri pentru rezolvarea ei. Dacă măsurile actuale sunt prea blânde pentru a descuraja acest comportament, atunci trebuie să înăsprim pedepsele dar să ne concentrăm și pe prevenție”, a spus, la rândul său, deputatul Sorin Moldovan, pentru monitorulcj.ro.

Cifre alarmante



Inițiatorii argumentează, printre altele, că în anul 2020, la nivel naţional, 740 de conducători auto au fost depistaţi sub influenţa băuturilor alcoolice. În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2022, 1.294 de şoferi au fost depistaţi sub influenţa substanţelor psihoactive şi 13.509 de conducători auto au fost depistaţi sub influenţa băuturilor alcoolice, precizează iniţiatorii.

Propunerea legislativă iniţiată pentru modificarea OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost transmis Camerei Deputaţilor pentru dezbatere, în calitate de for decizional în acest caz, în urmă cu aproximativ o săptămână.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News











CITEȘTE ȘI: