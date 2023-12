Boc și Bolojan, variante de prezidențiabili

În opinia vicepreședintelui PNL Robert Sighiartău, Emil Boc și Ilie Bolojan sunt variante de prezidențiabili, la alegerile de anul viitor.

Emil Boc și Ilie Bolojan, variante pentru prezidențiale? Foto monitorulcj.ro

Robert Sighiartău a declarat, în nume personal, la RFI, că în opinia sa, formațiunea liberală are nevoie de un candidat “care să tragă brandul PNL în sus, după imaginea personală”.

Întrebat de reporter ce alți oameni din PNL, înafară de liderul partidului, Nicolae Ciucă, s-ar potrivi acestui profil de posibil candidat la prezidențiale, el a spus: “Din punctul meu de vedere, PNL a câștigat tot timpul și știu aici, pentru că am fost șef de campanie în alegerile câștigătoare din 2019, europarlamentare, când am scos în evidență oamenii buni pe care-i are PNL-ul și care din păcate nu sunt la nivel central. Vă dau un singur exemplu: Ilie Bolojan. Sunt oameni care au confirmat la nivel local și care vin cu un bagaj de legitimitate din partea cetățenilor și cu simpatizanți și oameni de campanie care nu fac parte din PNL, adică există un bagaj de simpatizanți în jurul acestor persoane, fie că vorbim de Bolojan, fie că vorbim de Boc, care sunt susținuți de oameni care în acest moment aș spune că nu votează PNL-ul. Deci e clar că sunt variante, din punctul meu de vedere, ambele personaje sunt variante de prezidențiabili în PNL, asta cred eu, îi cunosc, știu de ce sunt în stare și cred că cu o campanie bună, ar putea face o figură foarte bună”.

Emil Boc, în topul încrederii

Vă reamintim că, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP, primarul Clujului Emil Boc se plasează în topul încrederii românilor, alături de adjunctul secrtarului general NATO, Mircea Geoană și procurorul-şef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi.



Astfel, Mircea Geoană, Laura Codruţa Kovesi şi primarul Clujului Emil Boc sunt pe primele locuri în topul încrederii românilor, urmaţi de premierul Marcel Ciolacu şi de senatorul Diana Şoşoacă, iar ultimele trei locuri fiind ocupate de preşedintele Klaus Iohannis, de preşedintele CJ Bihor Ilie Bolojan şi de liderul USR Cătălin Drulă, indică datele sondajului realizat de INSCOP la comanda News.ro.

