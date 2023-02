Cloud-ul regional IT se face la Beclean. Reacția lui Boc: „Când ai Silicon Valley al Europei la Cluj, te duci la Beclean pe Someș...”

Cloud-ul regional pentru regiunea Nord-Vest, un proiect finanțat prin fonduri europene, va fi realizat în județul Bistrița-Năsăud. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a rămas șocat de această decizie.

Emil Boc, primarul Clujului/ Foto: Emil Boc - Facebook

Cloud-ul de date aferent Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, „inima care bate pentru digitalizare”, se va construi în județul Bistrița-Năsăud, a fost anunțul lui Emil Radu Moldovan, preşedintele Consiliului de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

„La întâlnirea de lucru organizată în județul Maramureș, s-a hotărât ca județul nostru să fie casa Centrului de Date pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în beneficiul a 2,7 milioane de locuitori ai României[Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureș, Sălaj, Satu Mare]. Acesta este un produs informatic destinat interconectării sistemelor digitale ale sectorului public din cele 6 județe, fundamental pentru transformarea digitală. În relația cu instituțiile locale, cetățenii vor avea parte de un proces simplu, debirocratizat, nu vor mai sta la cozi și nu se vor mai deplasa la instituții pentru a obține documente”, a transmis preşedintele Consiliului de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Primarul Emil Boc, șocat de decizie

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, membru al Consiliului de Dezvoltare Regională, este șocat pe decizia de construire a unui Cloud Regional IT la Beclean.

„Eu am înțeles că domnii președinți de Consilii Județene din aria noastră s-au întrunit și au luat această decizie pe care nu o susțin, nu are niciun fel de fundament, e ilogică și lipsită de claritate, eficiență și tot ce vrei. Eu cred că trebuie să ne întâlnim în Consiliul de Dezvoltare Regională, unde cu argumente, cu condiții, cu lucrul pe masă, nu trebuie să facem repartizări geografice acolo unde nu este posibil (...) Consider că această decizie trebuie corectată, cu calm, cu echilibru și cu argumente. Locurile de decizii nu este la șuete, nici la Bistrița, nici la Satu Mare...vreau să ne întâlnim oficial în Consiliul de Dezvoltare Regională, cu ministrul la masă, unde cu argumente, cu lucrul pe masă, să bifăm locațiile care s-au propus pentru ofertă și specialiștii să aleagă dintre aceste locații. Banii aceștia sunt europeni, nu ne putem permite să ne batem jos de banii europeni. Fiecare să luăm bani pe ceea ce ne pricepem (...) Întotdeauna trebuie lucrat cu cap pe termen mediu și lung. Sunt convins că sunt în banii pentru Agenția de Dezvoltare Regională bani pentru toată regiunea, dar să cerem bani pentru ceea ce ne pricepem.

De exemplu eu nu o să cer bani pentru o componentă care ține de mediul rural sau turismul montan, nu este specialitatea mea la Cluj, dar când ai Silicon Valley el Europei la Cluj, cea mai mare concentrare de IT-iști din UE pe metru pătrat, te duci la Beclean pe Someș (...) Să lăsăm pe fiecare să fie bun la ce este, cizmarul la pantofi, croitorul la haine, etc. Nu amestecăm să punem pantofar șef la IT. E caraghios”, a declarat edilul la un post de radio local.

Finanțare din fonduri europene

Scopul principal al cloud-ului este de a asigura interoperabilitatea bazelor de date (comunicare între bazele de date ale fiecărei instituţii în parte). Astfel, se vor reduce costurile şi va creşte calitatea activităţilor sectorului public, în ceea ce priveşte prestarea serviciilor publice şi accesibilitatea serviciilor de e-guvernare.

Acesta va facilita transformarea regiunii într-o economie bazată pe date, sigură şi sincronizată cu direcţiile strategice de acţiune ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte guvernanţa datelor.

Printre beneficiile concrete pentru cetăţeni se numără: acces direct la toate serviciile publice locale, fără să fie nevoie ca cetăţeanul să se deplaseze la instituţie, reducerea greutăţii birocratice şi facilitarea interoperabilităţii cu instituţiile relevante - practic realizarea cerinţelor/specificaţiilor tehnice minime necesare lansării achiziţiei pentru dezvoltarea soluţiilor software, istoric al interacţiunilor sale cu administraţia locală. Totodată, cetăţenii beneficiază de transparenţă în procesarea datelor, la nivelul sistemelor IT ale instituţiilor publice beneficiare, astfel încât cetăţenii au posibilitatea să vizualizeze accesarea acestora.

Cloud-ul regional va fi complementar Cloud-ului guvernamental, livrabilul fundamental al investiţiilor în transformarea digitală a României din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) Componenta 7 - Transformare Digitală, care va reuni într-o arhitectură informatică sigură şi consolidată instituţiile administraţiei publice centrale.

Cloud-ul Regional va fi finanţat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027- Prioritatea 2 - O regiune cu localităţi SMART, pentru care Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest este autoritate de management.

Prioritatea dispune de o alocare financiară de 60,332 milioane de euro şi are ca obiectiv specific valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetăţenilor, al companiilor, al organizaţiilor de cercetare şi al autorităţilor publice, din care 31,450 milioane de euro este bugetul alocat realizării centrului de date.

