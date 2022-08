DEMISIE din Consiliul Local Cluj-Napoca. Arpad Sebesi: „Puteam să fiu doar o mână în plus la vot, cum se întâmplă prin alte partide”

Árpád Sebesi, consilier local din partidul USR, și-a anunțat demisia miercuri, „din motive personale”.

Árpád Sebesi, consilier local USR, și-a dat demisia din funcție marți, potrivit unui anunț publicat de acesta pe rețelele de socializare. Un proiect de hotărâre a fost adoptat în acest sens de consilierii locali miercuri, în ședința extraordinară de consiliu. În cadrul ședinței, primarul Emil Boc i-a transmis mulțumiri fostului consilier pentru activitatea depusă în folosul comunității.

Într-o postare pe Facebook, Árpád Sebesi arată că nu și-a dorit să rămână în funcție pentru „o mână în plus la vot”:

„Ieri mi-am dat demisia din funcția de Consilier Local, din motive personale. În ultima vreme au survenit mai multe schimbări în viața mea personală și profesională, care nu îmi mai permit să aloc timpul și energia pe care le consider necesare pentru a îndeplini cât mai profesionist responsabilitățile ce decurg din funcția deținută. Evident, puteam să rămân în continuare și să fiu doar o mână în plus la vot, așa cum se întâmplă prin alte partide. Însă nivelul setat și așteptările sunt mari în USR față de noi, cei care ocupăm o funcție publică, și consider că așa și trebuie să fie, indiferent de simpatii sau antipatii”, a scris acesta, pe rețelele de socializare.

„Am ales să nu rămân «lipit de scaun»”

Politicianul arată că nu a intrat în politică pentru a-și face o reputație și nu a dorit să se „lipsească” de scaun.

„Am ales să nu rămân «lipit de scaun», fiindcă nu am intrat în USR pentru a-mi face o reputație sau carieră în politică, ci am intrat și m-am implicat pentru niște principii și valori în care cred, pentru niște idei și proiecte pe care le-aș vrea puse în practică. Consider că demisia mea de azi e în beneficiul clujenilor în primul rând și al USR în al doilea rând, pentru că permite accederea în Consiliul Local a unui coleg care se poate implica mai mult. Asta mi se pare normal într-un partid care vrea să fie performant și să conteze”, a mai arătat Sebesi.

Cine îi va lua locul?

În locul său, consilier local va fi numit Călin Groza.

„În perioada care urmează, voi ajuta la acomodarea noului consilier local Călin Groza - pe care îl și felicit pe această cale - și să fac un transfer de know-how cât mai consistent în ceea ce privește partea de urbanism și «lecții învățate» din experiența de până acum. Pe termen lung, voi rămâne alături de colegii consilieri și îi voi ajuta din linia a doua”, a mai spus Árpád Sebesi.

„Mulțumesc colegilor consilieri locali USR pentru buna colaborare. Împreună am arătat clujenilor că putem face o politică în care lucrurile se dezbat în ședințe, nu doar se votează pe repede înainte. De asemenea am demonstrat că deși suntem nou-intrați în politică, reușim să fim cei mai atenți la potențiale probleme, cei mai activi consilieri locali și cei mai conectați cu cetățenii, online sau direct în stradă, pentru a-i asculta și ajuta. Totodată, am reușit să punem presiune pentru mai multă transparență și asumare din partea administrației, să depunem proiecte pentru clujeni, o parte chiar acceptate și implementate, dar și să facem opoziție pe bune, constructivă. Am arătat că nu tolerăm întârzierile la proiecte sau cheltuirea ineficientă a banului public, dar și că ne opunem construirii haotice. Am militat pentru un oraș prietenos cu pietonii, pentru transport alternativ eficient, pentru infrastructură educațională modernă în fiecare cartier, spații verzi și zone de petrecere a timpului liber aproape de casă.

Închei această experiență politică în care am investit mult timp și energie cu mici satisfacții în urma realizărilor pentru care trebuie luptat la greu din opoziție. Printre reușitele acestui mandat se numără: aprobarea unui HCL pentru vouchere digitale de care vor beneficia peste 500 de cadre didactice din Cluj, mutarea unui bloc la o distanță mai rezonabilă față de vecini pentru care m-am luptat în comisia de urbanism, multiplele întâlniri de la Siguranță Circulației sau Parcări, în urma cărora s-au luat măsuri punctuale și s-au rezolvat problemele semnalate de cetățeni - cum ar fi rezolvarea blocării unei benzi de mașini parcate pe o stradă privată sau creșterea vizibilității la mai multe treceri de pietoni prin oraș. Mi-aș fi dorit să pot contribui și la transformarea digitală a orașului, prin proiecte de digitalizare și smart city, însă realitatea din administrația clujeană mi-a arătat că ceea ce îmi doream eu era utopie și că rezistența la schimbare este încă destul de mare”, aconcis acesta.

Árpád Sebesi a fost învestit în aprilie 2021 în funcția de consilier local al municipiului Cluj-Napoca, în locul lui Sergiu Hossu, care a fusese numit șef al Cancelariei Prim-Ministrului.

