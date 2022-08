Drulă nu se lasă și mai lansează un atac. „Spre binele clujenilor, îmi doresc ca Emil Boc să stea departe de următoarele faze ale centurii”

Cătălin Drulă, președintele USR, a lansat încă un atac la adresa primarului Emil Boc pe tema centurii metropolitane.

Potrivit primarului Emil Boc, toate cele 56 de avize pentru centura metropolitană a Clujului au fost obținute. În această săptămână, ar urma ca proiectul centurii să fie aprobat în consiliile locale din Florești, Apahida, Baciu, Gilău și Cluj-Napoca.

Cu această ocazie, Cătălin Drulă îl atacă pe Boc pe Facebook spunând că studiul de fezabilitate al centurii Cluj se finalizează săptămâna aceasta „cu 3 ani de întârziere”.

„Emil Boc semna acest contract în 2018. Trebuia să fie gata în 12 luni. Dacă primarul Clujului își făcea treaba ca un bun gospodar, azi se lucra pe centura orașului. În schimb, incompetența și nepăsarea administrației Emil Boc au pus piedică acestei centuri vitale pentru saltul de dezvoltare atât de așteptat de toți clujenii, sătui să mai aștepte ore întregi în trafic. Urmează aprobarea acestui studiu de către Compania de Drumuri, apoi de Ministerul Transporturilor și de Guvern. După depășirea acestor borne se va trece la realizarea exproprierilor și la etapa licitației pentru proiectarea de detaliu și pentru execuția lucrărilor. Dacă totul merge bine, peste 5 ani am putea avea centura finalizată. Dacă merge în stilul Boc cu întârzieri de 3 ani la fiecare etapă, nu”, a scris Drulă pe Facebook.

Acesta susține că „trategia creionată de mine și echipa mea în 2021 de a finanța centura metropolitană Cluj din fonduri structurale clasice - Programul Operațional Transport 2022-2030 a dat roade”.

„Recent, Comisia Europeană a aprobat Acordul de Parteneriat cu România pentru acest exercițiu financiar european ce include și finanțarea centurii Cluj. Spre binele clujenilor îmi doresc ca Emil Boc să stea departe de următoarele faze ale proiectului centurii Cluj. Doar așa vom avea șanse să atragem fondurile europene și să circulăm pe ea în acest deceniu”, a încheiat Drulă.

Boc: „Toate aceste investiții vor duce Clujul la un alt nivel”

„Astăzi (29 iulie-n.red.) prin efortul tuturor celor implicați avem cele 56 de avize pentru centura metropolitană și săptămâna viitoare Clujul, Gilăul, Floreștiul, Apahida și Baciu vor aproba în Consiliul Local trimiterea către București a întregii documentații pe care am redactat-o în și pe seama Guvernului. La sfârșitul săptămânii viitoare vom fi în măsură să trimitem în Guvernul României la Ministerul Transportului în speță toată documentația care după aceea să fie avizată de către CNAIR de către comitetul interministerial, să avem hotărârea de Guvern cu privire la indicatorii tehnico-economici și lansarea licitației. Licitația va fi decisă de către Guvern (…) Noi ne-am asigurat ca finanțarea să fie prinsă prin eforturile noastre politice, am avut-o la început în PNRR, un alt ministru a scos-o de acolo cu ranga, dar am găsit în actualul ministru susținere să fie centura prioritizată pe locul 3 în rândul centurilor metropolitane”, a declarat Emil Boc.

Potrivit edilului, centura metropolitană este una dintre cele mai majore investiții majore a Clujului.

„Centura metropolitană este o investiție majoră a Clujului de peste un miliard de euro. Această centură care are un traseu de 42 de km, drumuri de legătură de 32 de km+26 de km de bretele și noduri+35 de km piste de bicicletă. Este prima și cred că cea mai importantă centură din România care are 35 de km de pista de bicicletă+5 tunele care ridică costurile (…) Este o lucrare importantă care alături de trenul metropolitan, metrou, de deconectarea Clujului de la Autostradă și pasajul de la Tăietura Turcului, toate acestea vor duce Clujul la un alt nivel”, a adăugat Boc.

