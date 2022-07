Boc, lovitură la adresa lui Drulă. „A furat 2 miliarde € alocați Clujului. A venit la cârciumă, nu a inaugurat o autostradă. O catastrofă”

Primarul Emil Boc nu scapă nicio o ocazie să îi răspundă fostului ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, care l-a atacat la începutul acestei săptămâni. Boc spune că USR este o catastrofă pentru Cluj, iar Drulă a venit în oraș la cârciumă, unde s-a făcut de rușine.

La începutul săptămânii, fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă (USR), s-a dezlănţuit la adresa primarului Emil Boc numindu-l mincinos, incompetent, paralel cu proiectele mari de infrastructură.

Boc spune că Drulă e în campanie electorală pentru șefia USR și era normal să se lege de cineva cu notorietate decât de un șofer de TIR, cu referire la contracandidatul lui Drulă pentru președinția USR.

„Nu știu dacă să îl băgăm în seamă sau nu pe domnul ministru Drulă. M-am uitat și eu peste declarație. Libertatea de exprimare în țara asta e garantată, nu poți opri gura poporului și gura oamenilor, ei pot să spună orice, asta e democrația. Nu trebuie să pui cuiva pumnul în gură. Foarte bine, dacă se fac de minune sau de rușine asta e altceva. Dar, de vorbit poate să vorbească oricine. Dacă libertatea de exprimare e garantată în țara asta, libertatea de a spune prostii și asta e garantată. Libertatea de a te face de minune sau de rușine e la fel garantată. Așa că domnul ministru Drulă le îndeplinește pe toate.

Am văzut că era în campanie electorală pentru a câștiga președinția partidului, are un șofer de TIR în competiție, competiție grea în USR, trebuie să recunoaștem. Omul a trebuit să vină să-și facă campanie în țară ca să fie vizibil. Și cum poți fi vizibil decât dacă te legi de cineva pe care îl știe lumea. Dacă te legi de șoferul de TIR nu te bagă nimeni în seamă. Îl admir pe acest domn care candidează la președinția partidului chiar dacă e șofer de TIR. Nu se putea lega de el pentru că nu îl băga nimeni în seamă de la presă” a spus Boc, joi, la o emisiune la radio.

Primarul Clujului spune despre Drulă că e singurul ministru al Transporturilor care nu a inaugurat un metru de autostradă.

„A zis că a venit la Cluj să fluiere în biserică. Ce știe ăsta de biserică ceva? El de fapt a mers la o cârciumă. Cârciuma era aproape de biserică, era aproape de catedrala din Cluj, se vedea de pe geam și am zis că asta e specificul ministrului Drulă să confunde biserica cu cârciuma. Chiar aș fi vrut să văd cum arată un USR-ist în catedrală, mă interesa perspectiva asta, va fi un USR-ist în biserică, e important să marchezi momentul, de fapt el s-a dus la cârciumă. După aia mi-am zis vine un ministru deosebit de performant aici la noi la Cluj. M-am uitat pe Google, e singurul ministrul al Transporturilor care nu a inaugurat un metru de autostrada. Și tu dai lecții la alții. Mă uit în portofoliul meu și zis că am făcut asta. Am pus o piuliță, am pus un șurub. Nici piuliță, nici șurub, niciun metru de autostradă”, a mai spus Boc.

Cât despre metrou, Boc spune că Drulă a tăiat finanțarea de la 1 miliard de euro la 300 milioane de euro.

„După aceea m-am uitat să văd ce a făcut pentru Cluj, probabil că omul ăsta a făcut ceva extraordinar pentru Cluj și mă uit și ce văd, am pe masa Planul Național de Reziliență redactat de către Guvernul României făcut de către miniștrii Boloș și Bode pentru transporturi, condus la vremea aceea de Ludovic Orban, adică înainte de a veni domnul Drulă ministru la Transporturi și înainte de a măcelări PNRR-ul. Și ce am observant acolo: că centura metropolitană, care avea finanțare integral asigurată, a dispărut, a fost scoasă. Cum vii la Cluj să ai tupeu să zici că orașul ăsta are nevoie de modernizare și tu ai scos o investiție majoră, știi ce înseamnă aglomerație, am făcut un proiect de ultimă generație, cu pistă de biciclete, și spui că nu e un proiect verde și îl scoți afară așa din pixul lui, fără să întrebe pe nimeni, nici pe USR Cluj, nici pe primarul Clujului.

Mă uit la metrou care avea finanțare de 1 miliard de euro și cineva cu fierăstrăul sau ranga a mai scos 700 de milioane de euro și ne-a lăsat 300 de milioane. Cine? Domnul Drulă. Ce caută la Cluj un asemenea ministru care pur și simplu și-a bătut joc de oraș, de Transilvania. Când spui USR spui pierderea banilor europeni pentru Cluj. Noi am adus miliarde de euro în acest oraș prin centura Vâlcele-Apahida, prin Autostrada Transilvania, prin prelungirea Bulevardului Muncii, lucrăm la proiecte de 3,5 miliarde de euro”, a mai spus Boc.

Ce înseamnă USR pentru Cluj?

„Noi am făcut în locul ministrului Drulă partea de centură, noi am făcut în locul lor, am obținut acordul de mediu, suntem mai avansați cu acest proiect cu 2/3 din orice alt proiect din PNRR, inclusiv Autostrada Moldovei, noi suntem mult mai avansați decât ei. Ministrul Grindeanul face și tace și ne-a prins pe locul trei din fondurile 2021-2027 din Programul Operational de Transporturi, de acolo va fi sursa de finanțare. Trebuie să ai tupeu să vii în cârciumă la Cluj să ataci o administrație care are cele mai multe proiecte mari. Ce înseamnă USR București ca partid, pacoste, vitregire de fonduri pentru Cluj, pur și simplu o catastrofă. USR a adus zero lei, zero fonduri pentru acest oraș și a furat aproape 2 miliarde de euro alocați Clujului. Cu dovezi, nu cu povești", a mai declarat edilul Emil Boc, la un post de radio local.

