Deputatul PNL Radu Moisin, despre „gâlceava” dintre Boc și Drulă: „Drulă dezinformează”

Deputatul PNL Radu Moisin a comentat acuzațiile fostului ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă (USR), care l-a atacat pe primarul Emil Boc la începutul acestei săptămâni legate de proiectele mari de infrastructură ale Clujului.

Deputat PNL, Radu Moisin/ Foto: Monitorul de Cluj

Deputatul USR Cătălin Drulă a luat la bani mărunţi la începutul acestei măsuri toate proiectele Clujului.

Printre acestea s-a numărat și metroul. Cătălin Drulă a spus în cadrul conferinței de presă că USR au fost cel care a scos din lege partea că doar Metrorex poate face exproprieri la metrou.

„Metroul, un proiect estimat la 1,35 miliarde de euro pe care l-a preluat în propria gestiune, licitaţia pentru lucrări a fost lansată în martie şi deja avem o amânare. Ofertele trebuiau depuse în luna mai, s-a decalat pentru luna august, să sperăm că este ultima amânare. Vorbim despre un proiect pe axa est-vest de mobilitate urbană verde, pe care am reuşit să-l introducem în PNRR şi să aibă o finanţare de 13 milioane de euro. Am adoptat un amendament în Parlament la o lege care merge la promulgare prin care i se permite domnului Boc să facă exproprierile pentru acest proiect. Doar Metrorex putea să facă exproprieri pentru metrou, dar Metrorex nu are nicio treabă cu Clujul. Aşadar, i-am rezolvat eu o problemă. Poate găseşte timp să-mi mulţumească, nu doar să găsească vinovaţi imaginari”, a spus deputatul USR la începutul acestei săptămâni.

Deputatul Radu Moisin: „Drulă este cel care dezinformează”

În cadrul unei conferințe de presă organizată în cadrul prezentării raportului de activitate, întrebat cum comentează „gâlceava” dintre Emil Boc și Cătălin Drulă, deputatul PNL de Cluj Radu Moisin a spus că ceea ce se întâmplă este un exemplu „informație versus dezinformație”.

„În primul rând nu este o gâlceavă, este informație versus dezinformare. Domnul Boc este cel care deține și comunică informațiile și domnul Drulă este cel care dezinformează. Eu nu vreau să îl atac pe domnul Drulă, cei de la USR sunt de la opoziție și niciodată nu am atacat opoziția, dar lucrurile trebuie spuse pe nume. Discuțiile pornesc de la faptul că Drulă a afirmat că a ajutat Clujul prin depunerea unui amendament pentru a facilitate exproprierile aferente metroului din Cluj. Este total fals.

Acel proiect legislativ la care face referire se numește proiectul de lege nr.224 din 2022 de aprobare a Ordonanței de Urgență (…) La data de 18 martie a fost adoptată ordonanța de Guvern și a ajuns la Senat. Când a ajuns la Senat, împreună cu colegii din Guvern am constatat că trebuie depus un amendament care să faciliteze exproprierile metroului din Cluj motiv pentru care am luat legătura cu conducerea grupului parlamentar PNL din Senat, iar aceștia au depus amendamentul cu motivarea metroului din Cluj”, a declarat Radu Moisin în cadrul conferinței.

Potrivit deputatului PNL, deși s-au respectat termenii de depunere ale amendamentelor, proiectul nu a putut fi dezbătut la sfârșitul lunii mai din cauză că aveau nevoie de un acord cu Comisia de Transporturi care era condusă de Cătălin Drulă.

„Termenul de depunere al amendamentelor a fost 16 mai 2022, termenul de depunere al raportului a fost 24 mai 2022 (…) În data de 10 am depus amendamentul la Comisia Juridică, cu o săptămână înainte. În perioada 16-24 mai acest amendament trebuia să fie dezbătut în Comisia de Industrie și Servicii, Juridică și Transporturi, în așa fel încât să fie adoptat la finalul lunii mai de către Camera Deputaților. Nu s-a întâmplat acest lucru pentru că președinții acestor comisii nu au pus proiectul pe ordinea de zi. Am întrebat conducerea Comisiei Juridice de ce nu s-a pus proiectul pe ordinea de zi și ni s-a răspuns că ne trebuie un acord cu Comisia de Transporturi care era condusă de Cătălin Drulă (…) În data de 20 iunie are loc prima dezbatere a acestui proiect în Comisiile reunite de Transporturi și cea Juridică. Se adoptă o serie de amendamente și cel al nostru legat de metroul din Cluj, iar a doua zi se face o nouă ședință pe această tema pentru că au fost depuse alte amendamente pe alt subiect care ar fi intrat în contradicție cu al nostru”, a adăugat Radu Moisin.

Amendamentul depus în data de 10.05.2022/ Foto: Monitorul de Cluj

Amendamentul depus de Drulă la data de 16.06.2022

La data 16 iunie 2022, Cătălin Drulă a depus un amendament pentru metroul din Cluj, fix la o lună după cel depus de Moisin, susține acesta.

„În datele de 20 și 21 iunie, pe lângă amendamentul meu s-a votat și amendamentul lui Drulă care a fost depus în 16 iunie 2022, la fix o lună după cel depus de mine. Și ca să vedeți cât de serioși sunt unii parlamentari care dezinformează în loc să-și facă treaba, amendamentul depus la 16 iunie 2022 nu are nicio legătură cu termenul obligatoriu stabilit de către Biroul Permanent și anume 16 mai 2022. Forma celor două amendamente diferă, în font au ca justificare metroul de Cluj”, a declarat Radu Moisin.

„În 28 iunie s-au reunit cele două comisii pentru a dezbate a treia oară acest proiect legislativ. În 29 iunie au fost adoptate. Specialiștii, nu vreau să critic pe nimeni numindu-i specialiști, angajații Comisiei de Transporturi condusă de domnul Cătălin Drulă care erau responsabili de redactarea unui raport care să fie supus dezbaterii plenului care să poată deveni lege, au făcut un raport pe care l-am trimis în Camera Deputaților. Proiectul de lege este votat cu 252 de voturi, dar departamentul legislativ a constat grave deficiențe în calitatea și corectitudinea acestui raport care a fost realizat și semnat de domnul Drulă și au cerut Camerei Deputaților ca legea să nu mai fie citită la finalul ședinței”, a adăugat Radu Moisin.

„Până în septembrie datorită dezinteresului cu intenție sau fără, procedura parlamentară s-a blocat”

Datorită faptului că proiectul de lege nu a mai putut fi citit la finalul ședinței, procedura parlamentară și depunerea acestei legi la Secretariatul General s-a blocat până în septembrie.

„Până în septembrie datorită dezinteresului cu intenție sau fără, procedura parlamentară s-a blocat”, a încheiat Moisin.

