Grupare de drone, detectată la granița României: sistemele de apărare antiaeriană, trecute în poziție de tragere

Noi atacuri de drone rusești la frontierele României. Două avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost plasate în poziție de tragere.

Noi atacuri de drone rusești la granița României: sistemele de apărare antiaeriană au fost plasate în poziție de tragere| Foto: DepositPhotos.com

În dimineața zilei de marți, forțele ruse au reluat atacurile cu drone asupra obiectivelor civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Grupare de drone, detectată la granița României: sistemele de apărare antiaeriană, trecute în poziție de tragere

Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian al României (nord de Vâlcove), Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.48, un mesaj RO-Alert.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere”, informează, marți, Ministerul Apărării Naționale (MApN).

„Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național”, menționează sursa citatp.

Alerta aeriană a încetat la ora 4.45.

MApN a informat și informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

