Momente de groază în Noaptea de Înviere. Clopotul bisericii s-a prăbușit peste un bărbat

Un incident grav a avut loc în Noaptea de Înviere, unde un clopot s-a desprins din sistemul de susținere și a căzut peste un bărbat aflat în turnul lăcașului de cult.

Biserica din cartierul Izvoare, din municipiul Bacău, a devenit locul unei tragedii în Noaptea de Inviere. Un clopot s-a desprins din sistemul de susținere și a căzut peste un bărbat de 40 de ani, care în acel moment se afla în turnul bisericii, notează Știripesurse.ro.

În urma impactului, bărbatul a suferit un traumatism cranio-cerebral sever. Echipajele medicale sosite la fața locului i-au acordat primele îngrijiri, după care bărbatul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Bacău, unde se află internat la Terapie Intensivă, în stare critică.

Oamenii care se aflau la fața locului susțin că desprinderea clopotului ar fi fost cauzată de cedarea unei părți din structura de susținere, cel mai probabil o grindă afectată de greutatea instalației. De asemenea, localnicii afirmă că mecanismul putea fi acționat electric, fără ca prezența fizică a clopotarului în turn să fie necesară.

În mod ironic, turla bisericii fusese recent renovată, în cadrul unui proces de modernizare derulat în ultimii ani, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la modul în care a fost realizată instalația.

Atât Poliția, cât și Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bacău au deschis anchete pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii incidentului și eventualele responsabilități.

CITEȘTE ȘI: