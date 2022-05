Emil Boc l-a pus la punct pe Gino Iorgulescu, șeful LPF: „Mai ușor cu pianul pe scări”

Emil Boc a avut un schimb de replici de la distanță cu Gino Iorgulescu, șeful LPF, înaintea meciului dintre Universitatea Cluj și Dinamo.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca. FOTO: Emil Boc Facebook



Emil Boc a intrat deja în febra meciului retur cu Dinamo și s-a contrat cu Gino Iorgulescu. Primarul Clujului a fost deranjat de faptul că președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a declarat că ar fi păcat ca Dinamo să retrogradeze din Liga 1.

„Sunt supărat pe o declarație făcute de Gino Iorgulescu, președintele LPF, care a spus că i-ar părea rău ca Dinamo să retrogradeze. Cu tot respectul pe care vi-l port, din postura de fost fotbalist și președinte al unei instituții importante, mai ușor cu pianul pe scări. Aveți obligația de a nu face astfel de declarații în postura în care vă aflați”, a declarat Emil Boc la un post de radio local.

Boc a transmis și un avertisment cu privire la posibilele jocuri de culise de la meciul retur.

„Îi respect pe cei de la Dinamo și noi am jucat în Liga a 4-a, dar am revenit cinstit. Vrem ca acest meci să se joace pe teren, fără alte infulențe. Clujul are peste 20.000 de spectatori, ei sunt mai puțin importanți decât cei de la Dinamo?”, a mai adăugat edilul.

Universitatea Cluj a câștigat meciul tur cu Dinamo și poate obține promovarea în Liga 1 în meciul retur de duminică.

