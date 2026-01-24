24 ianuarie – Unirea Principatelor Române. Momentul istoric, povestit pe scurt, și urmările sale.

Unirea Principatelor, cunoscută și ca Mica Unire, a avut loc la 24 ianuarie 1859, atunci când Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al ambelor principate, Moldova și Țara Românească.

Pe 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Moldovei, urmând ca peste doar 19 zile, pe 24 ianuarie 1859, să fie ales domn și în Ţara Românească.

Unirea Moldovei şi a Ţării Româneşti a reprezentat un obiectiv comun îndeplinit al oamenilor care trăiau în acele vremuri. Debutul anului 1859 avea să aducă împlinirea idealului românilor de la sud şi est de Carpaţi.

Colonelul Alexandru Ioan Cuza, domn al Principatelor Unite, a fost nu doar o personalitate istorică unificatoare, dar şi, la fel de important, una reformatoare.

Reformele sale au vizat sistemul politic, sistemul sanitar, instituţia Poştei, armata, Biserica, învăţământul, justiţia, fiscalitatea, serviciul vamal etc.

Tot în timpul domniei lui Cuza au fost înfiinţate primele două universităţi româneşti: la Iaşi, în 1860 şi la Bucureşti, în 1864.

