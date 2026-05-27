Banca Centrală Europeană avertizează că războiul din Iran majorează inflația și perturbă creșterea economică în UE

Banca Centrală Europeană (BCE) a avertizat că războiul din Iran afectează economia UE.

Războiul din Iran continuă să testeze reziliența afacerilor și creditorilor din UE, majorarea prețurilor energiei duc la o inflație mai ridicată și perturbând creșterea economiei, se arată în raportul de stabilitate financiară al Băncii Centrale Europene (BCE), publicat miercuri, transmite DPA, potrivit Agerpres.ro.

„Actualul șoc al aprovizionării cu energie riscă să majoreze și mai mult inflația și să reducă creșterea economică”.

De asemenea, „ar putea spori volatilitatea de pe piață și ar putea afecta plata datoriilor, pe fondul majorării costurilor de finanțare, într-un mediu cu o creștere economică atenuată”, a afirmat miercuri, 27 mai 2026, vicepreședintele Băncii Centrale Europene (BCE), Luis de Guindos.

În pofida unei serii de șocuri, sistemul financiar global și economia s-au dovedit a fi remarcabil de reziliente în 2026. Totuși, războiul din Iran testează această reziliență, apreciază BCE.

Instituția avertizează: „Stresul acut geoeconomic este amplificat de sporirea incertitudinilor privind comerțul global și cooperarea internațională. De asemenea, riscurile de securitate cibernetică și amenințările hibride la adresa infrastructurii critice sunt în creștere, în acest mediu complex geopolitic”.

În plus, BCE monitorizează cu atenție practicile de creditare ale creditorilor nebancari care deseori sunt „opace”.

„Deși în zona euro nu există temeri sistemice, piețele private opace și interconectate necesită o monitorizare atentă, din cauza riscurilor efectelor negative, în special din SUA. În special, combinația dintre rezervele reduse de lichidități, evaluarea ridicată a portofoliilor și expunerile concentrate dale bilanțurilor lor sporesc riscul unor vânzări forțate de active care ar putea amplifica turbulențele de pe piață”, se arată în raportul de stabilitate financiară al BCE.

