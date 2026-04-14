Atentat terorist în timpul vizitei Papei Leon al XIV-lea în Algeria. „Doi sinucigași s-au detonat și au murit”.

Dublu atentat terorist în Algeria, în timpul vizitei Papei Leon al XIV-lea | Foto: LUCA ZENNARO / EPA / AGERPRES FOTO / Fotografie ilustrativă. Suveranul Pontif vizitează situl arheologic Hippo, în orașul portuar Annaba, Algeria, pe 14 aprilie 2026

Un dublu atentat sinucigaș a avut loc luni, 13 aprilie 2026, în Algeria, țară unde Papa Leon al XIV-lea se afla în vizită, potrivit unei surse occidentale cunoscătoare ale cazului și citată de AFP, agenție care a confirmat autenticitatea unor imagini de la locul atacului, potrivit Agerpres.ro.

Atentatul a avut loc în localitatea Blida, la aproximativ 40 de kilometri de capitala Alger. „Fără nicio îndoială, lucru confirmat de martori, au avut loc două incidente de securitate ieri după-amiază la Blida, incidente cu caracter terorist”, a declarat respectiva sursă pentru AFP. „Doi atacatori sinucigași s-au detonat și au murit”, a precizat aceeași sursă, adăugând că numărul morților este deocamdată necunoscut.

Imaginile autentificate de AFP arată două cadavre mutilate în mijlocul unei străzi în orașul algerian Blida.

Și Uniunea Africană (UA) a semnalat inițial un dublu atentat, dar apoi și-a retras declarația, motivând că aceasta a fost „bazată pe informații neconfirmate din surse oficiale”.

Mass-media locală și autoritățile algeriene nu au comentat deocamdată cele întâmplate.

O sursă occidentală a menționat chiar și un posibil al treilea incident de securitate, în apropierea stadionului orașului Blida, dar nici acesta confirmat oficial, cel puțin până în prezent.

Imaginile cu acele două cadavre au fost publicate la câteva ore după sosirea Papei Leon al XIV-lea într-o vizită istorică în Algeria, unde a început primul său turneu african. El a îndemnat autoritățile de la Alger „să nu se teamă” de participarea populară la viața politică și economică și să promoveze 'o societate civilă vie, dinamică și liberă'.

CITEȘTE ȘI: