Alegeri parlamentare Ungaria. Maghiarii și-au întrecut toate recordurile. Câți au trecut pe la urne

Participare fără precedent la alegerile parlamentare din Ungaria, unde prezența la urne a depășit toate estimările încă de la primele ore ale dimineții.

Maghiarii și-au întrecut toate recordurile. Câți au trecut pe la urne | Foto: DepositPhotos.com

Potrivit datelor oficiale publicate la ora 15:00, aproximativ 66,01% dintre alegători își exprimaseră deja opțiunea, conform telex.hu. Până la ora 13:00 au fost înregistrate peste 4,07 milioane de voturi, un nivel considerabil mai ridicat în comparație cu alegerile din anul 2022, când, la aceeași ora, prezența la vot era de aproximativ 40%.

Nici secțiile din diaspora nu se lasă mai prejos. Cozile de alegători s-au format încă de dimineață, iar sociologii vorbesc despre o posibilă prezență record, pe fondul interesului crescut pentru acest scrutin considerat decisiv. Nivelul este cu peste 13 puncte procentuale mai mare decât recordul anterior înregistrat la acest moment al zilei, semnalând o mobilizare electorală fără precedent.

Datele arată că ritmul de participare la vot a fost semnificativ mai accelerat în marile orașe decât în localitățile mici, unde prezența a crescut mai lent.

Care sunt scenariile post-vot și ce a declarat Orban

Pe fondul creșterii participării la vot, scena politică din Budapesta rămâne încă sub tensiune. Mai multe surse politice susțin că premierul Viktor Orbán ar putea recunoaște public o eventuală victorie a opoziției conduse de Péter Magyar, liderul Tisza, dacă rezultatele finale vor confirma un astfel de scenariu. Pe partea cealaltă, Magyar nu își poate imagina o înfrângere, în contextul în care sondajele au indicat o cursă extrem de strânsă.

Ingerințe rusești?

În paralel, expertul în securitate András Rácz susține că în campania electorală ar fi implicate activ două servicii secrete rusești, alături de o echipă specializată în operațiuni de social media. Potrivit acestuia, aceste structuri ar încerca să influențeze percepția publică și dezbaterea electorală online, într-un scrutin deja marcat de acuzații reciproce și polarizare accentuată.

Urnele de vot se vor închide la ora 20:00 ( ora României).

CITEȘTE ȘI: