Un bebeluș de doar 2 săptămâni a fost găsit printre droguri și gunoaie într-un apartament în Roma!

Bebeluș de 15 zile, salvat dintr-un apartament insalubru din Roma. Polițiștii au găsit droguri și gunoaie în locuință.

Polițist al Poliției Locale din Roma, în interiorul apartamentului unde a fost găsit nou-născutul de 15 zile în condiții insalubre, în timpul intervenției autorităților. Foto: Polizia Roma Capitale / Facebook

Un nou-născut de doar 15 zile a fost salvat de autoritățile din Roma după ce a fost găsit în condiții inimaginabile într-un apartament insalubru, unde polițiștii au descoperit și aproximativ 5 kilograme de droguri. Copilul, aflat în stare gravă, a fost transportat de urgență la spital și se află sub supraveghere medicală.

Potrivit Poliției Locale din Roma, intervenția a avut loc în urma unei anchete dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori, după apariția unor suspiciuni privind existența unui pericol grav pentru nou-născut. După verificări inițiale fără rezultat la o primă adresă, agenții Grupului VII Appio au continuat investigațiile și au identificat un alt apartament unde se afla copilul.

Bebelușul, găsit într-un mediu extrem de degradat

După mai multe zile de supraveghere, polițiștii au descins în locuință și au găsit bebelușul întins pe o saltea așezată direct pe podea, complet expus într-un mediu infestat de mizerie, mucegai și deșeuri. Autoritățile italiene au precizat că locuința nu îndeplinea nici cele mai minime condiții de siguranță, igienă și protecție pentru un copil aflat la doar două săptămâni de viață.

Cinci kilograme de droguri descoperite în apartament

În timpul percheziției, polițiștii au găsit aproximativ 5 kilograme de substanțe stupefiante, alături de materiale folosite pentru porționarea și ambalarea drogurilor, precum și sume de bani. Un bărbat în vârstă de 49 de ani, partenerul mamei copilului, a fost arestat pentru deținere de droguri în scopul traficului.

Mama copilului, pusă sub acuzare

Mama bebelușului a fost pusă sub acuzare de autorități, iar copilul a fost preluat imediat de personalul medical și transportat într-o unitate de neonatologie. Potrivit poliției, nou-născutul primește în prezent toate îngrijirile medicale necesare.

Poliția: „Un exemplu al importanței protejării celor vulnerabili”

Reprezentanții Poliției Locale din Roma au transmis că intervenția demonstrează importanța activității desfășurate zilnic de agenți pentru protejarea persoanelor vulnerabile, în special a copiilor aflați în situații de risc extrem.

