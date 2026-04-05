Combustibil cu rația la câteva aeroporturi în Italia. Avioanele au limită de kerosen.

Patru aeroporturi din nordul Italiei - Milano Linate, Veneția Marco Polo, Bologna și Treviso - vor implementa restricții privind aprovizionarea cu combustibil pentru zborurile comerciale până pe 9 aprilie, din cauza „disponibilității limitate„ de combustibil din partea operatorului Air BP Italia, informează sâmbătă, 4 aprilie 2026, EFE, potrivit Agerpres.ro.

Este afectată în mod specific aprovizionarea cu Jet A1, un combustibil de tip kerosen utilizat în aviația civilă și de aeronavele care operează pe aeroporturi comerciale și baze aeriene.

Situația a fost anunțată în urma emiterii mai multor notificări oficiale către navigatori (NOTAM), care avertizează companiile aeriene că realimentarea pentru operatorii legați contractual de Air BP Italia este supusă unor limitări.

Pentru a garanta funcționarea serviciilor esențiale, a fost stabilită o ordine de prioritate pentru aprovizionarea cu combustibil și se acordă întâietate zborurilor cu ambulanță aeriană, curselor oficiale (de stat - n. red.) și rutelor pe distanțe lungi cu o durată mai mare de trei ore. Pentru toți ceilalți operatori comerciali, aeroporturile Veneția, Treviso și Bologna au stabilit o limită maximă de combustibil de 2.000 de litri per aeronavă.

În cazul Aeroportului Marco Polo din Veneția, avizul tehnic îndeamnă piloții să „calculeze suficient combustibil de la aeroportul anterior pentru segmentele de zbor ulterioare”.

Posibila cauză a raționalizării kerosenului pentru avioane

Un avion comercial mediu, precum Airbus A320 sau Boeing 737, consumă în medie între 2.000 și 3.000 de litri de combustibil pe oră.

Air BP Italia - o filială a gigantului energetic britanic BP - nu a specificat cauzele exacte ale acestor limitări ale lanțului de aprovizionare în nordul țării, deși surse din industrie consultate de presa locală au semnalat existența unor probleme logistice.

