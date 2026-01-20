Doliu în lumea modei. Designerul Valentino a murit la 93 de ani.

Fondatorul casei de modă Valentino, Garavani Ludovico Clemente Valentino, a decedat la vârsta de 93 de ani.

Creatorul de modă Valentino Garavani a decedat la vârsta de 93 de ani | Foto: DepositPhotos.com

Celebrul creator de modă italian Valentino Garavani, cunoscut în special după prenume, a încetat din viață la vârsta de 93 de ani, a anunțat luni, 19 ianuarie 2026, fundația sa, citată de agențiile ANSA și Reuters, potrivit Agerpres.ro.

Decesul creatorului de modă Valentino vine la trei luni după cel al prietenului și totodată rivalului său, designerul Giorgio Armani, la 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani.

Valentino „a trecut în neființă pașnic, în reședința sa din Roma, înconjurat de dragostea celor apropiați”, a anunțat într-un comunicat Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Sicriul va fi depus miercuri și joi, între orele 11.00 și 18.00, la PM23, în Piazza Mignanelli din Roma.

Funeraliile vor avea loc vineri la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri din Piazza della Repubblica din Roma, potrivit ANSA.

Valentino Clemente Ludovico Garavani s-a născut la 11 mai 1932, în Voghera, Italia. A fost atras de modă încă de la o vârstă fragedă și, cu sprijinul familiei sale, a studiat la Școala de Design Vestimentar din Milano începând cu vârsta de 14 ani, conform Agerpres.ro.



A studiat moda la École des Beaux-Arts și la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne din Paris, înainte de a face ucenicie cu Jacques Fath și Balenciaga. A lucrat pentru Jean Desses și Guy Laroche înainte de a se întoarce în Italia pentru a deschide o casă de modă la Roma, potrivit agenției de știri italiene ANSA, agenției EFE, people.com și britannica.com.



În 1960, s-a stabilit la Roma în epoca „Dolce Vita”. A fost începutul unei cariere fulminante, în care a colaborat cu dive precum Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn și Grace Kelly, care îi vizitau frecvent atelierul. Tot în 1960, l-a întâlnit pe Giancarlo Giammetti, care i-a devenit partener de afaceri de lungă durată. Acest duo a surprins lumea și a făcut ca „Roșul Valentino” să devină culoarea sa emblematică, de care a susținut că s-a îndrăgostit în timpul unei opere la Gran Teatre del Liceu din Barcelona.

În 1962, prima sa colecție a avut un mare succes la Florența, dar adevăratul impuls pentru brandul Valentino a venit în 1968, când tânărul designer, cu bronzul său perpetuu și părul impecabil, a uimit lumea cu rochia purtată de Jacqueline Kennedy la nunta sa cu magnatul grec al transportului maritim, Aristotel Onassis.

Succesul său a devenit o certitudine: în 1967 a câștigat premiul Neiman Marcus, considerat „Oscarul” modei, iar personalități precum împărăteasa Farah Diba, regina Noor a Iordaniei, Nancy Reagan, Jane Fonda, Joan Collins, Sophia Loren și Ava Gardner i-au purtat creațiile.

În 1969, a deschis primul său magazin pret-a-porter la Milano, iar în 1970 a devenit primul creator de modă italian care a deschis un magazin la New York.



În anii 1980, și-a extins brandul și a devenit primul designer care a lansat o linie de denim, deceniu în care a primit și recunoaștere oficială din partea țării sale, fiind numit Mare Ofițer al Ordinului de Merit al Republicii Italiene (1985) și apoi Cavaler al Republicii (1986). În 2006 a primit medalia Legiunea de Onoare franceză.

După o carieră de 45 de ani, de la prima sa colecție de la Florența în 1962, Valentino și-a anunțat retragerea în 2007. Ultima sa prezentare haute couture a avut loc pe 23 ianuarie 2008, la Paris, și s-a încheiat cu o paradă de modele îmbrăcate în roșu, culoarea sa emblematică.

În 2009, a fost supranumit „ultimul împărat” pentru filmul documentar „Valentino: Ultimul împărat”, regizat de Matt Tyrnauer, care i-a dezvăluit viața profesională și privată.

Zeci de vedete au fost îmbrăcate de Valentino: Jessica Lange și Julia Roberts i-au ales creațiile pentru a le purta la primirea premiilor Oscar.

Regina Maxima a Țărilor de Jos, prințesa Mette-Marit a Norvegiei, prințesa Madeleine a Suediei și prințesa Marie-Chantal Miller a Greciei i-au încredințat rochiile lor de mireasă. Lista sa de prieteni, clienți și muze continuă cu nume precum Nati Abascal, Rosario Nadal, Gwyneth Paltrow, Olivia Palermo. De asemenea, a fost favoritul unor vedete precum: Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman și Anne Hathaway.

În 2023 a primit Premiul pentru întreaga carieră la Gala Fashion Awards, potrivit fashionawards.com.

