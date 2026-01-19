Cel puțin 21 de morți și zeci de răniți după ciocnirea a două trenuri în sudul Spaniei

Un accident feroviar produs duminică seara între două trenuri de mare viteză a făcut cel puțin 21 de morți și peste 30 de răniți în stare gravă, în sudul Spaniei.

Un accident feroviar care a implicat două trenuri de mare viteză a făcut cel puțin 21 de morți și aproximativ 30 de răniți grav, duminică seara, în sudul Spaniei. Foto: Agerpres / EPA/ELEANORINTHESKY ON SOCIAL MEDIA X HANDOUT IMAGES

Un accident feroviar care a implicat două trenuri de mare viteză a făcut cel puțin 21 de morți și aproximativ 30 de răniți grav, duminică seara, în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe șine, transmite AFP.

Ministrul spaniol al transporturilor, Oscar Puente, a subliniat pe platforma X că „impactul a fost teribil”. „Toate persoanele rănite care au necesitat îngrijire la spital au fost evacuate”, a declarat el ulterior, într-un briefing de presă luni dimineață. „Vorbim despre 30 de persoane grav rănite care au fost transferate la spital”, a adăugat ministrul.

Imaginile difuzate la televiziunea publică au arătat cele două trenuri înconjurate de mulțimi de oameni și ambulanțe, în timp ce serviciile de urgență lucrau pentru a-i ajuta pe numeroșii răniți.

Echipe de salvatori inspectează locul accidentului după ce două trenuri de mare viteză au deraiat lângă Adamuz (Cordoba), Andaluzia, Spania, 18 ianuarie 2026. Foto: Agerpres / EPA/ELEANORINTHESKY ON SOCIAL MEDIA X HANDOUT IMAGES

Potrivit ministrului, „ultimele vagoane ale unui tren” al companiei Iryo, plecat din Malaga, în Andaluzia (sud), cu destinația Madrid, „au deraiat” în apropiere de Adamuz, la aproximativ 200 km nord de Malaga, ciocnindu-se cu un tren al companiei naționale Renfe care circula în direcția opusă pe o linie alăturată spre Huelva.

Forța impactului dintre trenuri, cu sute de pasageri la bord, a fost de așa natură încât „a aruncat de pe șine primele două vagoane ale trenului Renfe”, a continuat el, explicând că „prioritatea” în acest moment este „acordarea de asistență victimelor”.

Garda Civilă a declarat pentru AFP, în ultimul său bilanț, că sunt cel puțin 21 de morți, în timp ce autoritățile regionale andaluze au raportat cel puțin 73 de răniți, inclusiv șase în stare gravă, și „o noapte (care se anunță) foarte dificilă”.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a vorbit despre „o noapte de profundă durere” după „tragicul accident feroviar”. El a precizat că urmărește îndeaproape operațiunile, guvernul central de la Madrid „colaborând cu celelalte autorități competente” mobilizate la fața locului.

La rândul său, familia regală spaniolă și-a exprimat într-un comunicat „profunda îngrijorare în urma acestui grav accident”.

„Totul este complet distrus (…) A trebuit chiar să mutăm corpuri pentru a putea ajunge la persoanele în viață”, a declarat șeful pompierilor din Cordoba, pentru postul public de televiziune TVE.

„A fost de parcă eram într-un film de groază”, a povestit un pasager care se afla în trenul Iryo, pentru postul de televiziune La Sexta. „A fost o șoc foarte violent în partea din spate și am avut impresia că tot trenul se va prăbuși (...) Mulți oameni au fost răniți de cioburi de sticlă”, a spus el.

Era ca și cum „un cutremur” a zguduit vagonul, a afirmat la postul de televiziune public TVE un jurnalist care călătorea într-unul dintre cele două trenuri.

Ocupanții vagonului au folosit ciocane de urgență pentru a sparge geamurile și a putea să coboare din tren, a povestit el.

Potrivit presei spaniole, peste 300 de persoane se aflau în trenul Iryo și peste 100 în celălalt tren, Renfe.

La principala gară din Madrid, Atocha, „vor fi desfășurate echipe de sprijin pentru a ajuta familiile” persoanelor afectate, a anunțat președinta regiunii Madrid, Isabel Diaz Ayuso.

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis condoleanțe pentru victimele accidentului, vorbind despre o „tragedie”. El a promis sprijinul Franței pentru Spania.

„Traficul trenurilor de mare viteză între Madrid și Cordoba, Sevilla, Malaga și Huelva (orașe din sudul Spaniei) va fi întrerupt cel puțin toată ziua de luni, 19 ianuarie”, a indicat pe X administratorul rețelei feroviare spaniole (Adif).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News





CITEȘTE ȘI: