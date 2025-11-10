Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, eliberat din închisoare

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare și a plecat acasă luni, după ce Curtea de Apel din Paris a decis că poate fi pus în libertate până la judecarea apelului după ce a fost condamnat pentru că a conspirat să obțină fonduri din Libia pentru campania sa electorală din 2007.

Sarkozy a fost încarcerat pe 21 octombrie după ce a fost găsit vinovat în septembrie de conspirație criminală pentru eforturile unor colaboratori apropiați de a procura fonduri pentru campania sa din 2007 de la fostul lider libian Muammar al-Gaddafi, între timp decedat.

Fostul lider conservator, care a fost președinte între 2007 și 2012, a declarat că experiența sa din închisoare a fost dificilă, transmite Reuters, citată de Agerpres.ro

Curtea de Apel a decis că Sarkozy nu prezintă un risc de a părăsi țara și de aceea nu trebuie să rămână în închisoare până la judecarea apelului.

Eliberarea sa are la bază criterii specifice, precum riscul de a părăsi țara, și nu reprezintă un indiciu privind probabilitatea de reușită a apelului, notează Reuters.

„Trăiască libertatea”, a postat după eliberarea tatălui fiul cel mic al lui Sarkozy, Louis, pe rețeaua de socializare X, alături de o fotografie din copilărie alături de tatăl său.

Condamnarea la 5 ani de închisoare a lui Sarkozy a fost pusă în aplicare cu promptitudine din cauza a ceea ce judecătorii au numit în septembrie „gravitatea extraordinară” a infracțiunii. Fostul președinte a fost încarcerat în închisoarea La Sante din Paris.

Procurorul general a recomandat luni ca Sarkozy să fie eliberat în timpul judecării apelului său.

Control judiciar strict

Curtea a fost de acord să-l elibereze sub control judiciar, care include o interdicție de a părăsi Franța și de a discuta cu orice oficial de la Ministerul Justiției.

Sarkozy a negat în mod repetat că ar fi făcut ceva ilegal, afirmând că este o victimă a răzbunării și urii. El nu a participat la audierea de luni în persoană, ci prin legătură video din închisoare.

El a spus Curții că va respecta orice solicitare a sistemului judiciar dacă este eliberat.

„Sunt francez, domnule. Îmi iubesc țara. Lupt pentru ca adevărul să învingă. Mă voi supune tuturor obligațiilor care îmi sunt impuse, așa cum am făcut mereu”, a dat el asigurări.

„Este dificil. Cu adevărat dificil, așa cum trebuie să fie pentru fiecare deținut. Aș spune chiar că te secătuiește”, a spus Sarkozy despre timpul petrecut în închisoare.

