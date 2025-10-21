Nicolas Sarkozy, încarcerat marți la închisoarea Sante din Paris. Fostul președinte francez, condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul finanțărilor libiene.

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat marți pentru a executa o pedeapsă de cinci ani de închisoare, după ce a fost condamnat în cazul legat de finanțarea campaniei electorale din 2007, prin intermediul unor fonduri din Libia în timpul mandatului lui Muammar Gaddafi.

Nicolas Sarkozy, încarcerat marți la închisoarea Sante din Paris|Foto: Depositphotos.com

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy urmează să fie încarcerat marți la închisoarea Sante din Paris.

Sarkozy, condamnat pentru conspirație criminală într-o schemă de finanțare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia, își susține nevinovăția.

Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat că le-a permis colegilor săi Claude Gueant și Brice Hortefeux să pregătească un plan de finanțare a campaniei sale prezidențiale din 2007 din Libia lui Muammar Gaddafi, în timpul întâlnirilor cu un oficial al regimului condamnat la închisoare pe viață în Franța pentru atacul din 1989 asupra zborului UTA DC-10 (170 de morți). Fostul șef de stat, condamnat la cinci ani de închisoare, a făcut apel.

Niciodată în istoria Republicii Franceze sau a Uniunii Europene un fost șef de stat nu a ajuns după gratii.

Cel puțin la fel de mult ca și condamnarea sa, mandatul de încarcerare dispus de instanță a provocat stupoare. Acest lucru este dispus în mod curent de instanțele penale, fără a aștepta un apel.

Într-un mesaj pe X după condamnarea lui Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron a părut să pună la îndoială acest principiu, explicând că, „în statul nostru de drept, prezumția de nevinovăție și dreptul la apel trebuie întotdeauna păstrate”.

Sarkozy, primit de Emmanuel Macron

Fostul președinte Nicolas Sarkozy, care urmează să fie încarcerat marți la închisoarea Sante din Paris, a fost primit la finalul săptămânii trecute de șeful statului.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni că era „normal la nivel uman” să-l primească pe predecesorul său, Nicolas Sarkozy, înainte de încarcerarea acestuia, reiterând în același timp că este și gardianul „independenței” sistemului judiciar, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

„Întotdeauna am făcut declarații publice foarte clare despre independența sistemului judiciar în rolul meu. Dar era normal la nivel uman să-l primesc pe unul dintre predecesorii mei, în acest context”, a spus el în timpul unei conferințe de presă care a urmat unui summit al țărilor mediteraneene ale Uniunii Europene, desfășurat la Portoroz, în Slovenia.

Foto: Depositphotos.com

