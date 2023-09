Facebook și Instagram ar putea introduce abonamente cu plată în Europa. Ce beneficii ar aduce?

Meta, compania-mamă a platformelor Facebook și Instagram, ar putea să introducă abonamente cu plată pentru utilizatorii din Europa.

Facebook și Instagram ar putea avea versiuni cu plată / Foto: pixabay.com

Aceste verisiuni plătite ar permite utilizatorilor să folosească Facebook și Instagram fără să aibă reclame în fluxurile lor, cel puțin în Europa.

Surse The New York Times au raportat că Meta are în vedere un abonament plătit la produsele sale de social media, o încercare a diminua îngrijorările UE cu privire la confidențialitatea datelor și reclamele. Până acum, nu sunt disponibile informații despre preț sau o dată de lansare și nu este confirmat dacă produsul va fi de fapt lansat.

Conform theverge.com, Meta s-a „luptat” cu UE și cu autorități de reglementare europene în legătură cu presupusele încălcări ale confidențialității din serviciile sale de urmărire a reclamelor și transferurile de date.

Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda a amendat Meta cu 1,3 miliarde de dolari pentru transferul de date ale utilizatorilor europeni în SUA, o încălcare a GDPR. SUA și UE au semnat un acord de transfer de date în iulie, ușurând restricțiile asupra platformelor de social media.

