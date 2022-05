Tezele obligatorii vor fi eliminate de anul viitor școlar. Elevii vor avea o singură medie la final de an

Tezele obligatorii ar putea fi eliminate de anul viitor. Decizia ar fi fost luată în urma consultării specialiștilor la nivelul Ministerului Educației, după anunțul făcut Sorin Cîmpeanu.

deciziile urmează să fie adoptate în mod oficial prin modificarea regulamentului de organizare al școlilor/ FOTO: depositphotos.com

Obligativitatea tezelor va fi eliminată de anul viitor școlar, iar elevii vor avea o singură medie la final de an, potrivit surselor Edupedu.ro.

Conform sursei citate, deciziile urmează să fie adoptate în mod oficial prin modificarea ROFUIP (regulamentul de organizare a școlilor- n.red. ), așa că până la momentul apariției noilor reguli în Monitorul Oficial, informațiile prezentate pot suferi modificări.

O altă noutate care ar putea apărea în anul școlar 2022-2023 este notarea mediei anuale. Aceasta va fi încheiată dintr-un număr de note pe care fiecare profesor îl va decide pentru fiecare situație în parte, fără să existe un regulament de notare strict, cum este în prezent. De asemenea, notele nu vor mai avea număr fix, în funcție de numărul de ore pe săptămână pentru disciplina respectivă, ci acest număr va fi stabilit de fiecare profesor în parte.

Anul şcolar 2022-2023 va avea cinci module de învăţare şi cinci vacanţe

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat într-o conferință de presă, la sfârșitul lunii martie, intenția de a modifica structura anului școlar 2022-2023 prin trecerea de la semestre la „module de învățare”. Potrivit ministrului, schimbările vin în vederea adaptării „pe specificul anului şcolar din România”.

„Având în vedere relevanţa tezelor semestriale, având în vedere această structură a anului şcolar, care se bazează pe cele cinci module de învăţare alternate cu perioade de repaus, intenţionăm să revizuim regulamentul de organizare şi funcţionare din învăţământul preuniversitar în sensul renunţării la obligativitatea acestor teze semestriale.

Sunt convins că fiecare profesor ştie bine, uneori ştie foarte bine când să îşi planifice aceste evaluări, pe parcurs, de-a lungul anului şcolar, coroborat şi cu această structură pe cinci module. De asemenea, am luat act şi de solicitarea elevilor, pe care o susţin, aceea a unei evaluări standardizate, sumative la final de an şcolar şi solicită elevii şi o evaluare standardizată, predictivă la început de an şcolar. Este un model pedagogic pe care îl avem în atenţie şi împreună cu specialişti în ştiinţele educaţiei îl vom analiza şi îl vom implementa încă din anul şcolar 2022 - 2023 prin modificarea ROFUIP”, a explicat ministrul Educaţiei.

