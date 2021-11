UBB rămâne prima universitate din țară și în 2021, al șaselea an la rând, în Metarankingul Universitar

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) își menține poziția, rămânând prima universitate a țării pentru al șaselea an consecutiv în Metarankingul Universitar-2021, dat publicității joi, 25 noiembrie 2021, de Asociația Ad Astra a Cercetătorilor din România.

Metarankingul Universitar reunește rezultatele din mai multe rankinguri internaționale ale universităților, în această analiză fiind analizate și combinate 11 rankinguri internaționale acreditate de IREG Observatory, în care universitățile românești ocupă poziții diferite de la un ranking la altul, în funcție de nuanțele din indicatorii folosiți în clasificare, Metarankingul Universitar având rolul de a identifica paternuri relativ stabile în poziționare.

Detaliile complete pot fi consultate accesând linkul acesta.

„Evident, mă bucur că am reușit să rămânem prima universitate a țării – iată, șase ani la rând, deși cu fluctuații, e drept minimale -, dar observ o dinamică mare a multor universități din România, dinamică care generează o competiție sănătoasă între universitățile românești. De asemenea, mă bucur să văd progrese ale universităților românești, deși, cine le știe citi trebuie să rămână îngrijorat (alții, din afară, cresc mai repede și mai mult ca noi, iar noi ne adunăm într-o zonă tot mai omogenă, dar nepoziționată încă foarte competitiv). Pentru mine rankingurile sunt importante nu în primul rând pentru mesajul public, deși și acesta contează într-o anumită măsură rezonabilă, ci mai ales pentru analizele interne pe care le putem face prin raportare la benchmark-uri internaționale, susținând astfel politici academice bazate pe dovezi (evidence-based). Iar la UBB am făcut și facem mereu astfel de analize, pentru a ne realiza cât mai bine misiunea academică”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

UBB este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 440 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șase ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților.

În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate „world-class” (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene „world-class/research-intensive”, iar din 2021 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

