Raiffeisen Bank și Universitatea Babeș–Bolyai anunță câștigătorii celei de-a treia ediții a programului Think Tank Lab (P)

Raiffeisen Bank și Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș–Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca au anunțat finalizarea celei de-a treia ediții a programului de mentorat Think Tank Lab, inițiativă dedicată studenților pasionați de tehnologie și inovație în domeniul financiar-bancar.

La ediția din acest an s-au înscris 100 de studenți ai universității, iar cei selectați în program au lucrat în echipe și au beneficiat pe parcursul mai multor luni de mentorat din partea experților în tehnologie ai Raiffeisen Bank, dezvoltând soluții software inovatoare pentru industria bancară.

Participanții au avut ocazia să își dezvolte abilitățile de programare, să aplice practici agile cu obiective și termene clare și să lucreze eficient în echipă, fiind ghidați pe tot parcursul programului de mentori cu experiență în domeniul tehnologic din cadrul Raiffeisen Bank.

În ediția din 2026, temele abordate au inclus dezvoltarea unor produse bancare, financiare și de asigurări dedicate studenților, conceptul agenției bancare a viitorului, bankingul sustenabil, precum și utilizarea tehnologiilor inovatoare cu impact în sectorul financiar, inclusiv inteligența artificială.

La finalul programului, echipele participante și-au prezentat proiectele în fața unui juriu format din reprezentanți ai Facultății de Matematică și Informatică a UBB (lect. dr. Ioan Badarinza și conf. univ. dr. Dan Mircea Suciu, prodecan al Facultății de Matematică și Informatică) și ai băncii Raiffeisen (Bogdan Popa, Vicepreședinte Divizia Operațiuni și IT; Carmen Petrean, Director Zona Retail Cluj și Andrei Pavel, Director IT Delivery).

Fiecare echipă a realizat o demonstrație live a produsului software dezvoltat, iar proiectele au fost evaluate în funcție de valoarea de business, gradul de inovație și implementarea tehnică.

În urma evaluării, juriul a desemnat câștigătoare trei dintre echipele participante în program.

Locul 1 a fost obținut de echipa R-AI-FFEISEN, cu proiectul SmartLeads. Echipa este formată din Andrei Daniel Bălan (master), Ștefan Cătălin Dobrincu (anul II), Raluca Pășcuță (anul II), Alexia Cristiana Turcu (anul II) și a fost coordonată de mentorul Robert Sumaracov, Guild Lead - Agile Engineering Delivery din cadrul Raiffeisen Bank.

Locul 2 a fost ocupat de echipa The Guardians, cu proiectul Safety Center, formată din Darius-Lucas Balogh (anul II), Codrin Gabriel Lateș (anul II), Vasile Pleș (anul II) și Andrei Pușcaș (anul III), sub coordonarea mentorului Mihaela Voicu, Engineer Coach - Agile Engineering Delivery .

Locul 3 a revenit echipei Mind Your Decisions, cu proiectul Connect & Grow, formată din Rareș-Marius Fodorca (anul II), Sonia Andreea Zăgrean (anul II), Alexia Marchiș (anul II) și Beatrice Crețu (anul II), coordonată de mentorul Mihaela Voicu, Engineer Coach - Agile Engineering Delivery .

„Ne bucură interesul tot mai mare al studenților pentru programul Think Tank Lab și calitatea proiectelor dezvoltate în cadrul acestei ediții. Inițiativa reflectă angajamentul nostru de a susține educația și de a crea contexte în care tinerii pot dezvolta soluții inovatoare cu potențial real pentru industria financiară”, a declarat Bogdan Popa, Vicepreședinte Divizia Operațiuni și IT, Raiffeisen Bank România.

„Programul Think Tank Lab dezvoltat de UBB în parteneriat cu Raiffeisen Bank a devenit deja o tradiție care arată nu doar angajamentul ferm al universității noastre în ceea ce privește parteneriatele durabile cu mediul de afaceri în beneficiul clar al comunității de studenți, ci și tradiția excelenței pe care o cultivăm zi de zi în studenții noștri. Ne bucurăm să vedem un interes în creștere în rândul studenților, precum și calitatea din ce în ce mai ridicată a ideilor și proiectelor pe care le prezintă”, afirmă conf. univ. dr. Christian Săcărea, prorectorul UBB pentru Linia de studii în limba germană, Învățământ netradițional, Relația cu societatea – componenta socio-economică/fundraising.

Programul Think Tank Lab a fost facilitat de Raiffeisen Bank prin amenajarea unui spațiu dedicat colaborării și networkingului în cadrul Centrului Operațional Administrativ din Cluj-Napoca.

Hub-ul, inaugurat în 2023, este dedicat educației în domeniul tehnologiei și inovației cu aplicabilitate în sectorul bancar și oferă studenților un mediu în care pot colabora, experimenta și dezvolta soluții cu potențial real de implementare.

Despre Raiffeisen Bank România

Raiffeisen Bank, bancă universală de top, cu capitalizare și lichiditate solide activează pe piața bancară din România deservind aproximativ 2,3 milioane de clienți, persoane fizice și juridice.

De peste 25 de ani, Raiffeisen Bank susține mediul economic din România, oferind produse și servicii financiare dezvoltate pentru a acoperi nevoile clienților. Având ca principiu fundamental responsabilitatea, contribuim la dezvoltarea societății prin finanțarea economiei reale și sustenabile. Totodată, suntem implicați în comunitate, prin susținerea a 5 piloni de dezvoltare: educație, ecologie urbană, sport ca stil de viață sănătos, inovație și nu în ultimul rând, artă și cultură. www.raiffeisen.ro

Despre Universitatea Babeș–Bolyai

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din țară (prin numărul de programe și caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară și germană), cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 445 de ani – 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din țară (de aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 12 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de mai mulți ani UBB ocupând primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

