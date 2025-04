Raiffeisen Bank și Universitatea Babeș—Bolyai anunță câștigătorii celei de-a doua ediții a programului Think Tank Lab (P)

Raiffeisen Bank și Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș—Bolyai (UBB) anunță încheierea celei de-a doua ediții a programului de mentorat Think Tank Lab, un proiect dedicat studenților UBB pasionați de tehnologie și de inovație.

Studenții au beneficiat de un program de training și mentorat susținut de experți în tehnologie din partea băncii, Think Tank Lab oferindu-le tinerilor posibilitatea de a dezvolta soluții creative și inovatoare pentru industria bancară.

După prezentarea tuturor proiectelor, au fost desemnate câștigătoare trei dintre echipele înscrise în program. Juriul a fost alcătuit din reprezentați ai băncii (Bogdan Popa, Vicepreședinte Divizia Operațiuni și IT; Carmen Petrean, Director Zona Retail Cluj, și Andrei Pavel, Director IT Delivery) și ai Facultății de Matematică și Informatică a Universității Babeș—Bolyai (lect. dr Bogdan Mursa și conf. univ. dr Dan Mircea Suciu, prodecan al Facultății de Matematică și Informatică).

Ce echipă s-a clasat pe locul întâi

Pe locul 1 s-a clasat echipa Pay2Play cu un proiect dedicat dezvoltării unei aplicații pentru gestionarea cheltuielilor și consiliere financiară prin utilizarea AI. Echipa câștigătoare, compusă din Ioana Petre, Cosmin Neanu, Ilie Gabriel Moldovan și Mirela Elena Vlaic, a fost coordonată de Laura Cristea, Guild Lead, Agile Engineering Delivery în Raiffeisen Bank.

Echipa clasată pe locul 2 – Core (Silviu Stoian, Teodor Mărginean, Bogdan Cîrciu, Andrada Alexe) a lucrat proiectul Emotional Analysiss of Financial Decision, sub coordonarea mentorului Robert Sumarocov, Guild Lead, Agile Engineering Delivery în Raiffeisen Bank.

Pe locul 3 s-a clasat echipa alcătuită din Roland Naghe, Gabriel Mihali, Adrian Florin Bubuianu, Kathrin Maria Bercea, coordonată tot de Robert Sumarocov. Echipa Level Up a dezvoltat proiectul Better Life. Smart savings, healthy living – o aplicație pentru monitorizarea bugetului de cheltuieli și a kilocaloriilor alimentare.

”Am vazut la ediția de anul acesta o implicare mai mare din partea studenților în programul Think Tank Lab. Proiectele pe care ei le-au realizat sunt mai complexe, iar unele dintre acestea au potențial de a fi implementate dacă continuăm dezvoltarea lor.” - Bogdan Popa, Vicepreședinte Divizia Operațiuni și IT, Raiffeisen Bank România.

”Colaborarea cu Raiffeisen Bank prin programul Think Tank Lab reflectă angajamentul UBB de a sprijini excelența și inovația în educație. Ne dorim ca studenții noștri să aibă acces la experiențe relevante, în care să-și poată valorifica creativitatea și competențele tehnice în contexte reale. Hub-ul creat la Cluj este mai mult decât un spațiu fizic – este o punte între universitate și mediul profesional, un laborator de idei care deschide perspective reale de carieră și impact.”- conf. univ. dr. Christian Săcărea

Programul a fost facilitat de Raiffeisen Bank prin amenajarea unui spațiu de networking în cadrul Centrului Operațional Administrativ din Cluj-Napoca. Hub-ul este dedicat educației în domeniul tehnologiei și inovației cu aplicabilitate în domeniul bancar. Inaugurat la finalul anului 2023, centrul a facilitat experiența de studiu a studenților și a devenit un spațiu de colaborare în care aceștia și-au dezvoltat propunerile pentru programul Think Tank Lab.

