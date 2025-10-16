Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii – PRO INVENT și-a deschis porțile la HUB UTCN

Cea de-a XXII-a ediție a Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii – PRO INVENT, organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), și-a deschis porțile miercuri, 15 octombrie, în Aula HUB UTCN.

La ceremonia oficială de deschidere, personalități ale mediului academic și membri ai juriului Salonului PRO INVENT au vorbit despre importanța cercetării, dar și despre provocările la care aceasta va trebui să facă față în viitorului apropiat.

„Trăim o altă epocă, care tulbură omenirea. Revoluția digitală pune noi probleme în societatea numerică, în sensul asigurării onestității demersului digital, dar și al protejării vieții private. Invenția este, de cele mai multe ori, creația unei minți ingenioase, însă transpunerea ideilor în realitate fizică se face adesea în colectiv. Creațiile tehnice sunt, de regulă, rezultatul colaborării, iar civilizația contemporană este, în esență, o civilizație a tehnicii – obiectul activității inginerești. (...) Nimeni nu mai poate stăpâni singur toate cunoștințele necesare pentru rezolvarea unei probleme complexe”, a subliniat prof. dr. ing. Radu Munteanu, Președintele de onoare al Salonului PRO INVENT.

Ediția din acest an a Salonului PRO INVENT se desfășoară, în premieră, în noile spații moderne ale HUB UTCN

„PRO INVENT se reinventează – nu doar prin imagine, ci și prin format și prin locul care îl găzduiește: un hub unde inovația este la ea acasă. Această locație se dorește a fi un spațiu optim pentru crearea de start-up-uri și spin-off-uri, pentru extinderea cercetării și transformarea ideilor în soluții concrete, aplicabile în societate”, a precizat prof. dr. ing. Vlad Burnete, prorector UTCN și vicepreședinte al juriului Salonului PRO INVENT.



De-a lungul celor peste două decenii de existență, Salonul PRO INVENT a demonstrat că România nu doar generează idei îndrăznețe, ci le transformă în soluții cu impact real asupra economiei și societății.

„PRO INVENT este mai mult decât un salon de invenții: este o punte între laborator și piață, între curiozitatea științifică și nevoile concrete ale comunităților. În aceste zile vom vedea proiecte curajoase, prototipuri trecute din faza de concept și echipe interdisciplinare care confirmă că performanța se clădește prin colaborare, rigoare și perseverență”, a declarat prof. dr. ing. Augustin Semenescu, vicepreședinte al juriului Salonului PRO INVENT 2025 și prodecan al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA din București.

Ediția actuală a Salonului PRO INVENT, desfășurată în perioada 15–17 octombrie 2025, reunește peste 350 de invenții și inovații din cele mai diverse domenii – de la mecanică și electronică, la sănătate, agricultură, energie și protecția mediului.



Vizitatorii sunt invitați să descopere aceste realizări prezentate de centre de cercetare și dezvoltare, universități din România și Republica Moldova, asociații ale inventatorilor, companii private și persoane dedicate inovării și progresului tehnologic.