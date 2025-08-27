Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, alături de cele mai bune universități din lume, la Formula Student Germania

În perioada 18 - 25 august 2025, echipa Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), ART TU Cluj-Napoca, a participat la competiția Formula Student Germania, care a avut loc pe faimosul circuit de Formula 1, Hockenheimring.

După reușita de podium de la Formula Student Balkans, studenții UTCN au continuat sezonul competițional cu cea mai prestigioasă competiție internațională din circuitul Formula Student, unde 83 de echipe, de la cele mai bune universități din lume, au concurat la categoria vehicul electric.



„Sunt bucuros că dimensiunea de excelență în educație, cercetare și inovare a universității noastre este din nou demonstrată, de data aceasta prin Formula Student – un proiect ambițios, care deschide drumul studenților noștri spre o carieră de succes în inginerie. UTCN, alături de partenerii din Universitatea Europeană de Tehnologie (European University of Technology – EUT+) continuă să susțină și să încurajeze studenții care aleg să-și dedice timpul liber unor activități extracurriculare menite să-i formeze ca buni profesioniști în orice domeniu tehnic”, a declarat Rectorul UTCN, Prof. dr. ing. Vasile Țopa.



Echipa a promovat toate inspecțiile tehnice necesare pentru a participa la probele dinamice și a reușit performanța de a finaliza cursa de anduranță, cea mai solicitantă probă, cu atât mai dificilă cu cât circuitul Hockenhemring este unul lung, cu denivelări și numeroase sectoare problematice. Din cele 83 de echipe participante, sub 70 au reușit să treacă de inspecțiile tehnice și 40 au finalizat proba de anduranță.



„Formula Student Germany 2025 a adus pentru echipa ART TU a Universității Tehnice din Cluj-Napoca un rezultat care confirmă drumul ascendent al proiectului. Cu 182 de puncte și locul 59 în clasamentul general, ART TU s-a poziționat doar la un pas în spatele unor echipe consacrate din Germania, dar a reușit să devanseze universități sonore la nivel internațional, precum University of Pisa, University of Washington – Seattle, Aristotle University of Thessaloniki sau TU Budapest. Această performanță arată că, deși încă tineri în competiție, studenții clujeni au reușit să treacă de pragul experienței inițiale și să demonstreze că seriozitatea, pasiunea și dorința de a învăța îi pot aduce în fața unor nume cu tradiție”, a menționat Prof. dr. ing. Bogdan-Ovidiu Varga, coordonatorul Formula Student Electric UTCN.



Rezultatele remarcabile obținute în acest sezon se datorează spiritului de echipă, pasiunii și devotamentului celor 60 de studenți implicați, dar și sprijinului partenerilor – companii care investesc în educație – precum Porsche Engineering România, CSi România, INAS – furnizor ANSYS, BT Leasing, Belco Avia și VTV, Transilvania Mobility Hub.



„Este foarte greu de imaginat dimensiunea efectivă a competiției de pe Hockenheim, fără a fi acolo. Echipe cu peste 20 de ani de experiență și bugete care depășesc 7 cifre, în anumite cazuri, depun eforturi colosale pentru a performa la această competiție, iar faptul că am putut să luptăm cot la cot cu ei, pe circuit, în ciuda resurselor limitate, dovedește potențialul enorm pe care îl are echipa noastră. Sunt extrem de mândru de colegii mei care au dat dovadă de maturitate și seriozitate, fiind încontinuu sub presiune. În acest moment, sunt convins că orice ne-am propune, suntem pregătiți să ducem la capăt”, a conchis căpitanul echipei, Radu-Mihai Popa.