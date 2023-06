Va reuși inteligența artificială să ne citească gândurile? Întrebarea, în centrul unei dezbateri organizate de UBBMed

UBBMed și Transylvanian Institute of Neuroscience organizează evenimentul „Neuroscience today from molecules to neural computation” (Ce știm și ce nu știm despre creier).

UBBMed și Transylvanian Institute of Neuroscience (TINS) organizează joi, 8 iunie 2023, între orele 13.00 și 15.00, în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1), dezbaterea „Ce știm și ce nu știm despre creier”, având ca speakeri principali doi medici cercetători de top în domeniu la nivel internațional: Hannah Monyer și Wolf Singer.

Prezentările și discuțiile se vor desfășura în limba engleză, iar intrarea va fi liberă.

Doi cercetători de top vor răspunde întrebărilor despre creier

Înainte de a răspunde la întrebarea dacă „va reuși inteligența artificială să ne citească gândurile”, cercetătorii au căutat și caută răspunsul la întrebarea „cum funcționează creierul uman?”. Doi dintre cei mai apreciați cercetători internaționali în neuroștiințe, prof. dr. Hannah Monyer (Universitatea Heidelberg) și prof. dr. Wolf Singer (Institutul Ernst-Strüngman, Frankfurt), vor oferi răspunsuri la această întrebare celor interesați (cadre didactice, cercetători, studenți, public larg) în cadrul evenimentului „Neuroscience today from molecules to neural computation”.

„UBBMed are o componentă fundamentală dedicată neuroștiințelor, de unde sperăm să descoperim noi tratamente pentru diverse tulburări mintale, inclusiv neurologice (ex. demențe). Dar cunoașterea mecanismelor creierului este o precondiție fundamentală pentru dezvoltări inovative în tratament. Așadar, mă bucură organizarea acestui eveniment în colaborare cu Transylvanian Institute of Neuroscience (TINS), mai ales că avem un parteneriat strategic, iar directorul Institutului, Raul Mureșan, este și cercetător UBB. De asemenea, felicit TINS pentru proiectul mai larg, deja de referință internațională, și anume organizarea celei de-a 11-a ediții a Școlii de Vară Transilvane de Neuroștiințe Experimentale (Transylvanian Experimental Neuroscience Summer School, TENSS), organizată între 1 și 22 iunie 2023”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

• Hannah Monyer a absolvit medicina la Universitatea Heidelberg și a urmat studii post-doctorale în neurologie la Universitatea Standford. La Universitatea Heidelberg și-a creat propriul grup de cercetare, fiind distins cu cel mai important premiu pentru cercetare din Germania, Gottfried Wilhelm Leibniz Prize (2004), premiul franco-german Gay-Lussac – Humboldt (2005) și premiul Academiei Naționale Germane de Științe Leopoldina (2006).

• Wolf Singer este director fondator al Institutului de Studii Avansate din Frankfurt (FIAS, 2004), director fondator al Forumului Ernst Strüngmann, Frankfurt (2006), director fondator al Institutului Ernst Strüngmann (ESI), Frankfurt (2008), membru al Academiei Naționale Germane de Științe Leopoldina, membru al Academiei Pontificale de Științe din Roma, Cavaler al Legiunii de Onoare, membru al Academiei de Științe și Științe Umaniste din Berlin-Brandenburg. A primit numeroase premii și distincții pentru cercetare (selectiv): premiul Ernst Jung pentru Știință și Cercetare, premiul Max Planck pentru relații publice, premiul European pentru Știință Körber, premiul Ernst Hellmut Vits, Medaille de la Ville de Paris.

Hannah Monyer și Wolf Singer se află la Cluj și în calitate de lectori ai celei de-a 11-a ediții a Școlii de Vară Transilvane de Neuroștiințe Experimentale (Transylvanian Experimental Neuroscience Summer School, TENSS), organizată de TINS între 1 și 22 iunie la Lacul Știucii, Săcălaia, Cluj.

