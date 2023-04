Sergiu Pașca, profesor la Universitatea Stanford: „Cred că am putea transforma Clujul într-un loc de excelență în cercetarea biomedicală”

Clujeanul Sergiu Pașca, profesor la Universitatea Stanford și Doctor Honoris Causa al UMF Cluj, este de părere că Clujul și Transilvania ar putea să devină „un loc de excelență în cercetarea biomedicală”.

Clujeanul Sergiu Pașca, un lider internațional în neuroștiințe / Foto: UMF Cluj

Sergiu Paşca, profesor de psihiatrie și științe comportamentale la Universitatea Stanford din California, S.U.A. şi unul dintre cel mai bine cotaţi cercetători din lume în neuroştiinţe, a primit vineri, 28 aprilie, într-un cadru festiv, titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în 2007.

Când a fost întrebat ce părere are despre „simbioza” dintre domeniul tehnologiei și cel al medicinei (având în vedere că apar multe startup-uri care vizează ambele domenii), dr. Sergiu Pașca a răspuns pozitiv și a spus că acest lucru s-ar putea întâmpla și pentru domeniul cercetării.

Mai mult, profesorul de la Universitatea Standford a spus că Clujul și Transilvania ar putea să devină „un loc de excelență în cercetarea biomedicală”:

„Fiind în Silicon Valley, aud tot mai mult de la cei care lucrează în Silicon Valley despre aceste eforturi de aici. Exact așa ar putea să fie și pentru cercetare. Cred că am putea transforma Clujul și Transilvania într-un loc de excelență în cercetarea biomedicală. Poate că pentru industria de IT e mai ușor pentru că nu ai nevoie de atâta infrastructură când începi. Pentru cercetarea biomedicală avem nevoie de mai multă infrastructură, care, văd de fiecare dată când mă întorc în România, că se îndreaptă în direcția potrivită”, a susținut cercetătorul.

În legătură cu grija unor oameni privind inteligența artificială care ar putea aduce efecte negative medicinei, cercetătorul a spus: „Impactul inteligenței artificiale în medicină este incontestabil și cred că va ajuta procesul per ansamblu. Vedem deja exemple extraordinare de diagnostice sau perspective. Mai ales în contexte în care informația biomedicală s-a extins enorm în ultima perioadă. Deci eu sunt de obicei optimist și sper că, în ultimă instanță, inteligența artificială va contribui la cercetarea biomedicală și la practica clinică.”

Despre Sergiu Pașca

Prof. dr. Sergiu P. Pașca s-a născut la Cluj-Napoca și a copilărit la Aiud. Este alumnus de excepție al universității clujene, absolvent al promoției 2007 a Facultății de Medicină. Ca student La UMF „Iuliu Haţieganu”, și-a desfășurat activitatea de cercetare la Catedra de Biochimie, sub îndrumarea mentorului său, conf. dr. Maria Dronca și a publicat mai multe articole-cheie în reviste internaționale demonstrând, pentru prima dată, prezența unor anomalii metabolice și enzimatice la pacienții cu autism. Datorită activității sale de cercetare din timpul studenției, a fost primul laureat al Premiului de cercetare pentru studenți acordat de UMF „Iuliu Haţieganu”. Tot în perioada studenției, a efectuat studii de cercetare la Institutul Max Plack pentru Cercetări în domeniul Creierului din Frankfurt, unde a studiat funcția cortexului vizual cu metode de electrofiziologie și la Universitatea Nebraska din SUA, unde a aprofundat studiile de metabolism în autism.

După obținerea diplomei de medic, în 2007, un an mai târziu a fost acceptat la studii postdoctorale (fără a avea doctorat) la prestigioasa Universitate Stanford din California cu o bursă postdoctorală din partea International Brain Research Organization (IBRO), acordată cu distincția Outstanding. În timpul studiilor postdoctorale în laboratorul lui Ricardo Dolmetsch de la Universitatea Stanford, a dezvoltat unele dintre primele modele celulare cu celule stem pluripotente induse (iPSC) cu scopul de a identifica fenotipurile celulare asociate unor tuburări neuropsihice, precum Sindromul Timothy şi Sindromul Dravet.

Evoluția sa profesională a făcut ca astăzi să fie Directorul Fondator al primului program de Organogeneză a Creierului Uman de la Universitatea Stanford, unde a parcurs toate etapele ierarhice în calitate de cadru didactic: în 2014, a devenit Assistant Professor (șef de lucrări), în 2020 a devenit Associate Professor cu Tenure (conferențiar), urmând ca în 2022 să devină Professor și să fie numit Kenneth T. Norris Jr. Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences.

Prof. dr. Sergiu Pașca are o bogată activitate științifică, recunoscută la nivel mondial: 73 articole ISI, publicate în reviste de prestigiu precum Nature, Science, Neuron, Cell, Life Sciences, Genome Medicine, Journal of Cellular and Molecular Medicine și multe altele; 12 brevete de invenție; 13 proiecte de cercetare conduse finalizate; 10 proiecte de cercetare în derulare. Este colaborator la 4 cărți de specialitate și a participat la peste 120 de conferințe în calitate de speaker.

Datorită performanțelor sale excepționale, a fost distins cu numeroase premii internaționale în Psihiatrie biologică, Neurochimie, Biologie celulară, Psihiatrie genetică, Neuroanatomie, Neuropsihofarmacologie, Neuroștiințe.

Mai multe detalii:

CITEȘTE ȘI: