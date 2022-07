Echipa SDC-UTCN a obținut locul I la “Seismic Design Competition 2022” din Salt Lake City (SUA)

Echipa SDC-UTCN a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, a obținut locul întâi la cea de a XIX-a ediție a concursului internațional de inginerie seismică “2022 Undergraduate Seismic Design Competition”, care s-a desfășurat în Salt Lake City (Utah - SUA), în perioada 27 iunie 2022 – 1 iulie 2022.

“Seismic Design Competition” este un concurs de inginerie seismică, organizat anual în Statele Unite ale Americii, în cadrul conferinței naționale americane de inginerie seismică a “Earthquake Engineering Research Institute – EERI”. Conferința - care reunește specialiști din domeniul ingineriei seismice și din domenii conexe acesteia - încurajează studenții din lumea întreagă ce studiază ingineria civilă, să se implice într-un mod activ în abordarea științifică a conformării seismice.

Obiectivul concursului este reprezentat de conceperea, proiectarea și realizarea unei structuri multietajate din lemn de balsa care trebuie să reziste la o serie de cutremure simulate și induse acesteia cu ajutorul unei platforme seismice. Pe lângă aceste teste dinamice, modelele realizate de către echipele participante sunt evaluate din punct de vedere arhitectural, structural și economic.

Prin noul “titlu mondial” proaspăt cucerit, studenții noștri continuă frumoasa tradiție a situării pe cea mai înaltă treaptă a podiumului acestei prestigioase competiții (ce a avut la această ediție 32 de echipe participante), reușind să surclaseze universități de renume, cum ar fi: Cornell University; University of California, Los Angeles; University of Massachusetts Amherst; University of California, Berkeley; University of Memphis; Purdue University; University of Nevada, Reno; University of British Columbia; New York University; University of California, San Diego; The University of Texas at Austin; University of Toronto; etc.

Studenții în ingineria civilă și studenții în arhitectură și urbanism, uniți în pasiunea lor pentru știință și artă, ambiționați și motivați de subtilitatea etapelor acestui proiect complex ce se întinde de la concept și până la execuție, au reușit să îmbine în mod strălucit inovația cu cunoștințele de arhitectură, de conformare structurală și de economie.

Sub îndrumarea unor coordonatori și mentori devotați și carismatici - Ș. l. dr. ing. Ovidiu PRODAN, Ș. l. dr. ing. Bianca MARTON, Ș. l. dr. arh. Paul MOLDOVAN și ing. Ligia LUPĂESCU - echipa “SDC 2022” a UTCN, formată din studenții Larisa POPA, Andrei MUREȘAN, Sabina NIȚULESCU (de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism) și Irina STOIAN, Bianca GLIGA, Daniel GIURGIU, Ioana

POPESCU, Mădălin CAZACU, Tudor LOMICOVSCHI și Attila SZASZ (de la Facultatea de Construcții), a reușit să mențină aura activității de succes a nucleului de pregătire “SDC-UTCN” și în acest an.

De doisprezece ani, câte o echipă de studenți ambițioși, încrezători și dornici de afirmare în domeniul ingineriei seismice, poartă peste ocean - cu un imens succes - numele Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Rezultatele globale ale tuturor anilor precedenți poziționează echipa clujeană pe loc de frunte în această competiție desfășurată mereu alături de universități de prestigiu ale lumii academice mondiale.

Locul I obținut acum la cea de a XIX-a ediție a concursului international de inginerie seismică “2022 Undergraduate Seismic Design Competition” din Salt Lake City (Utah - SUA), confirmă - o dată în plus - puterea muncii în echipă, a curajului și perseverenței, a cunoștințelor și a competențelor fiecărui membru, puse în slujba unui vis care devine realitate, mai în fiecare an.

Calde și sincere felicitări echipei “SDC-UTCN”!

Suntem tare-tare mândri de voi!