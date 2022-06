Boc susține protestele șoferilor în benzinării: „E inadmisibil! Când am făcut plinul am rămas șocat”

Emil Boc susține protestele din benzinării împotriva prețului crescut al carburanților. Primarul spune că a rămas șocat când și-a făcut plinul la mașină ultima dată.

Boc susține protestele șoferilor în benzinării / Foto: Facebook - Jull Nicu

Emil Boc a vorbit despre creșterea accelerată a prețului carburanților, despre care spune că este „inadmisibil”.

Edilul a declarat că a rămas șocat ultima dată când a mers la o benzinărie pentru a alimenta:

„Este inadmisibil. Eu ultima dată când mi-am făcut plinul am rămas șocat. E adevărat, că mașina mea fiind mai veche, din 2007, un Peugeot, așa cum este, întotdeauna am băgat motorină bună. Să ajut și eu, dacă tot e veche, să aibă motor bun. Când am băgat motorină cu 9,53 lei acum o săptămână, am zis: «Băi, fratele meu», de la 7 lei mi se părea mult. La 9,53? Este un lucru incredibil”, a spus Emil Boc în cadrul unei emisiuni radio.

De asemenea, primarul susține că este nevoie urgentă ca autoritățile să facă verificări pentru a afla dacă este vorba și de cazuri de speculă, având în vedere creșterea exagerată a prețurilor.

Boc a susținut și că este de acord cu protestele pornite de șoferi în benzinării, care cumpără benzină sau motorină în valoare de 1 leu:

„Aici, după părerea mea, în mod imperativ și urgent autoritățile statului trebuie să intervină pe fir, să vadă dacă nu e cazul de speculă pentru că nu e normal să aibă loc o creștere atât de accelerată. Eu înțeleg, avem război în Ucraina, înțeleg că sunt probleme legate, nu sunt absurd, știu ce înseamnă dimensiunea asta geopolitică globală, dar creșterea asta accelerată mie imi spune că pot fi în spate și acțiuni de speculă în care unii profitând de contextul acesta general de război să mai spună: «bun, 20-30% se justifică din cauza războiului sau a greutăților, mai punem și noi încă 20% că dacă tot e scump, să fie scump».

Un stat nu-i o casă fără câini. Un stat trebuie păzit de către autorități, să verifice ca acest impact asupra cetățenilor este în conformitate cu prevederile legale. Am văzut că și premierul a cerut imperativ acest lucru, să se facă aceste verificări de către autoritățile statului și trebuie urgent ținută situația sub control. Sunt categoric pentru și sunt de acord cu forma asta de protest pe care cetățenii o fac la pompă de a cumpăra benzină sau motorină de 1 leu pentru a atrage semnal că se întâmplă ceva în societate și avem obligația să verificăm asta. Până la urmă creșterea asta nu mai este acolo de 10 bani, 50 de bani. Creșterea asta mereu o văd la pompă, dar acum ce se întâmplă este departe de orice lucru normal”, a adăugat Emil Boc.

