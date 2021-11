Farmec lansează Gerovital Tratament Expert cu Argan, o subgamă completă de produse pentru păr intens hidratante (P)

Farmec, una din cele mai mari companii românești din piață, lansează o subgamă completă de produse cu argan pentru păr în gama Gerovital Tratament Expert. Noile produse aduc beneficii sporite de reparare, hrănire și hidratare a părului.

Pornind de la nevoile specifice ale fiecărui tip de păr, Farmec dezvoltă gama Gerovital Tratament Expert cu tratamente complete cu ingrediente recunoscute pentru beneficiile lor: keratina și arganul. Astfel, gama de noi produse este recomandată tuturor femeilor care se confruntă cu problema părului deshidratat, devitalizat și rebel.

Noua subgamă oferă o linie completă de produse pentru hidratarea părului - șampon, balsam, ulei și mască, toate având un conținut optim de ulei de argan. Acesta este deja recunoscut pentru efectele sale benefice: repară părul deteriorat, hidratează părul uscat și fragil, previne despicarea firelor și conferă strălucire părului.

„În ultimii ani, am putut observa un impact pozitiv al produselor pe bază de argan în rândul utilizatorilor, astfel am luat decizia de a veni în sprijinul lor cu noua gamă Gerovital Tratament Expert cu Argan, prin care extindem gama cu keratină deja consacrată și foarte apreciată de consumatori. Arganul are nenumărate beneficii în combaterea deteriorării părului. Prin nivelul ridicat de vitamine și acizi grași, uleiul de argan reușește să repare părul care a fost degradat de acțiuni mecanice, precum perierea sau de acțiuni ale mediului, precum uscările agresive la temperaturi înalte. Prin urmare, linia de produse cu formule îmbogățite, oferă o hidratare completă a părului, dar și a scalpului”, a declarat Natalia Muscă, manager de produs în cadrul Farmec.

Noile produse sunt disponibile în toate supermarketurile, hipermarketurile și rețeaua celor 8 magazine de brand Farmec și 22 de magazine Gerovital proprii, în magazinele în franciză, dar și online, pe www.farmec.ro.

Despre noile produse de păr Gerovital

Noile produse de păr Gerovital sunt mai mult decât simple produse hidratante – formule complexe pentru îngrijirea părului.

Șampon hidratant cu argan – hidratează și îngrijește părul deteriorat și lipsit de vitalitate - este o formulă pe bază de ulei de argan și keratina hidrolizată. Keratina hidrolizată are o afinitate deosebită pentru părul fin, reface keratina distrusă și redă fermitatea firelor de păr.

Gama introduce Uleiul hidratant cu argan, care este special conceput pentru a disciplina firele de păr. Este un ulei hidratant leave-in, care aduce un plus de strălucire și luminozitate părului. Acesta se aplică pe părul uscat sau pe părul umed și este nevoie doar de 2-3 picături pentru a revitaliza părul.

Uleiul de măsline și vitaminele A, E și B5 fac ca Masca hidratantă cu argan să devină un aliat împotriva degradării părului. Masca de păr Gerovital Tratament Expert cu Argan favorizează menținerea mai îndelungată a elasticității părului, fără a încărca părul.

Pentru părul fragil și lipsit de volum, Gerovital pune la dispoziție Balsamul hidratant cu argan. Structura spumoasă preia funcția balsamului clasic și lasă părul foarte parfumat, ușor de pieptănat și neted. Balsamul nu necesită clătire și se aplică pe părul proaspăt spălat, înainte de coafare.

Despre Farmec S.A.

Farmec S.A. este una dintre cele mai mari și cu tradiție companii din România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internațională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.

În martie 2021, rețeaua de magazine de brand deținute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, localizate în Cluj-Napoca, Arad, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș și Timișoara, 22 magazine Gerovital, care se găsesc în București, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș și Râmnicu Vâlcea.