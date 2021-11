CA LA 20 DE ANI! (P)

COMPANIA ADMINISTRATOR A PARCURILOR INDUSTRIALE TETAROM ÎMPLINEȘTE AZI DOUĂ DECENII DE ACTIVITATE

„În 2001 când am început, parcurile industriale au însemnat un suflu nou, poate prea îndrăzneț prin lipsa altor modele similare in Romania la acel moment, în timp însă s-a dovedit un model de succes datorită acțiunii noastre concertate și hotărâte.

Am început într-adevăr de la 0, fără know-how, fără proceduri speciale, doar cu o idee clară a ceea ce voiam sa realizăm și înarmați cu foarte mult optimism și cu un entuziasm molipsitor, caracteristic oricărui început de drum. Am crezut tot timpul că vom reuși. Și în final, am reușit! Trebuie menționat faptul că am beneficiat în demersul nostru de susținerea permanentă a Consiliului Județean Cluj, care a fost tot timpul alături de noi pe tot parcursul celor 20 de ani. Pentru asta le mulțumim!”

(Viorel Găvrea – Director General)

Povestea Parcurilor Industriale Tetarom a început cu un singur Parc: cel numit azi Tetarom I. Astăzi TETAROM SA administrează 4 parcuri industriale Tetarom I, II, III, IV, construieşte un al cincilea şi un parc științific.

Când am pornit la drum ne-am asumat:

Construirea și dezvoltarea industriilor de înaltă tehnologie

Stimularea activităților de cercetare și inovare.

Crearea, în ritm rapid, a unor noi locuri de muncă disponibile, în special pentru absolvenții universităților din Cluj-Napoca.

Crearea de infrastructuri de afaceri specifice ca "motoare economice locale și regionale".

Odată ocupat Tetarom I, cererile fiind numeroase, se impunea crearea celui de-al doilea parc. În ianuarie 2006, se crează Tetarom II, apoi Tetarom III, în martie 2007.

Succesul parcurilor industriale Tetarom, prin atragerea unor investitori de talia Nokia, Emerson, De’Longhi, Bosch, Karl Heinz Dietrich, Banca Transilvania, Aggresionne, Energobit, Brinel, Impro, Transilvania Construcții a determinat Guvernul României să încerce generalizarea modelului şi acest lucru ne onorează.

TETAROM SA administrează, astăzi, trei parcuri industriale, operaționale și ocupate integral, în care își desfășoară activitatea peste 100 de companii.

TETAROM I - 320.000 m2 - situat în Cluj-Napoca, pe strada Tăietura Turcului Nr. 47

TETAROM II - 120.000 m2 - situat în Cluj-Napoca, pe strada Emerson Nr. 4

TETAROM III - 1.540.000 m2 - situat în Comuna Jucu, Județul Cluj

TETAROM IV - 850.000 m2 - Comuna Feleacu, județul Cluj (în construcție)

TETAROM V (proiect)

Facilităţile oferite de autorităţile locale/judeţene/naţionale investitorilor veniți în Parcurile Industriale au fost semnificative.

Schema de ajutor se Stat valabilă pentru companiile aflate în Parcurile Industriale (OG Nr. 2980/20139 (fosta No.1680/2008) Bosch SRL ~ 55 mil. Euro

Companii care au aplicat pentru ajutor de stat In PI Tetarom

De’Longhi SRL ~ 12 mil. Euro

Emerson SRL ~ 1,6 mil. Euro

2. Schema de ajutor Minimis (HG 1164/2007)

3. Legea Parcurilor Industriale (Legea nr.186/2013)

4. Scutiri de taxe si impozite locale (HCJ Nr. 550/11.12.2013)

Companiile localizate in parcurile industriale platesc cea mai mica taxa ceruta prin lege: 0.25%

PROIECTE FINALIZATE SAU ÎN DERULARE

1.Extinderea Parcului Industrial Tetarom I finalizat (prin fonduri structurale, pe Axa POR 1) ca parte a PIDU (Planul Integrat de Dezvoltare Urbana), alături de Consiliul Judetean Cluj.

• Valoare proiect: 15.225.985 Euro

2.Extinderea și dezvoltarea Parcului Industrial Tetarom II (spații dedicate producției și cercetării)

3. Parcul Științific și Tehnologic Tetapolis (8,6 ha)

Se află în faza de Studiu de fezabilitate

Un Parc Științific pe model triplă elice, o asociere între TETAROM SA (sectorul public/privat), Consiliul Local Cluj-Napoca (autoritate publică) Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, USAMV și Universitatea Bogdan Vodă (mediul academic)

o asociere între (sectorul public/privat), (autoritate publică) și (mediul academic) Are ca scop mărirea competitivității regionale prin cercetare, inovare, transfer tehnologic și training de specialitate.

Se concentrează pe specializarea universităților rezidente - UTCN-tehnic, IT

Construcția a 6 clădiri-laboratoare, administrative, muzeul științei

Spații de spin off, start up, accelerare-incubare, fab lab, prototipare

CE A CONTAT ŞI CONTEAZĂ CA PARCURILE INDUSTRIALE SĂ FIE DE SUCCES

Clujul, și implicit Parcurile Industriale Tetarom, față de alții au câteva mari atu-uri:

Zonă foarte bine amplasata geografic din punctul de vedere al cailor de acces (E 60, Autostrada Transilvania, Aeroportul International Cluj)

Existența forței de muncă calificată și necalificată

Resurse economice semnificative

Mediu sănătos de „business”.

Prezența unui număr mare de investitori străini în zonă

Stimulente semnificative pentru investitori: scutiri de taxe și impozite locale pe clădiri și terenuri, în interiorul parcurilor industriale, ajutor de stat, stimulente pentru investiții.

Deținerea unor licențe de furnizare și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale și

Acces bun. Parcurile Industriale Tetarom sunt localizate la o distanță rezonabilă față de aeroport și de celelalte căi de acces (rutier, cale ferată)

Prestigios centru universitar (peste 100.000 studenți ) - forţă de muncă disponibilă, calificată şi necalificată oferită de școlile profesionale și de meserii.

Școală internațională

Infrastructură bine dezvoltată și reţele de comunicaţii moderne

TETAROM ÎN CIFRE!

TETAROM SA (Echipamente Transilvania și Tehnologii Avansate produse în România) administrează astăzi peste 3,98 milioane de metri pătrați de teren.

În anul 2020 (an afectat de pandemie), Tetarom SA a ajuns la o cifră de afaceri netă de 42.247.738 lei, un profit net de 78.0175 și 68 de angajați.

În cele trei parcuri operaționale, valorile de investiții și locurile de muncă noi create sunt:

TETAROM I

Peste 110 companii rezidente

Investiții totale: peste 150 mil. Euro

Noi locuri de muncă: peste 3500

TETAROM II

Ocupat integral de Emerson Electric România

Investiții totale: peste 150 de milioane de Euro

Noi locuri de muncă: 2900

TETAROM III

18 companii

Investiții totale: peste 900 milioane euro

Noi locuri de muncă: peste 8000

PARCUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC TETAPOLIS

Se estimează afi create aproximativ 3000 locuri de muncă CDI, iar finanțarea să fie asigurată prin PNRR – măsura 2 – 57 mil Euro.

Povestea de succes a Tetarom nu ar fi fost posibilă fără susținerea necondiționată a acționarului majoritar, Consiliul Județean Cluj care a înțeles dimensiunea și importanța unui astfel de proiect pentru Județul Cluj. Au investit în viitorul Clujului ca județ al Inovării!

Le mulțumim și le suntem recunoscători. Călătoria noastră continuă!