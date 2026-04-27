Mai puține firme din Cluj au intrat în insolvență în primele 3 luni din 2026

Numărul firmelor insolvente din Cluj a scăzut în primele trei luni din 2026 comparativ cu perioada similară din 2025.

A scăzut numărul firmelor insolvente în Cluj | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele trei luni din 2026 a fost de 1.829, în creștere cu 14,31% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 1.600 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Clujul, în topul insolvențelor

Potrivit sursei citate, cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență au fost înregistrate în București, respectiv 373, număr în creștere cu 1,63% față de primul trimestru din 2025.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Bihor, cu 116 insolvențe (minus 5,69%), Cluj - 100 (minus 4,76%, față de 105 în primele 3 luni din 2025), Timiș - 75 (plus 5,63%), Ilfov - 67 (minus 21,18%), Prahova - 64 (plus 4,92%), Arad - 62 (plus 87,88%) și Maramureș - 61 (plus 90,62%).

În martie 2026, au fost consemnate 738 de insolvențe la nivel național, cele mai multe în București - 151, Bihor - 52, Timiș -35, Cluj - 29, Ilfov -29, Iași 26, Maramureș - 25 și Prahova - 25.

Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în județele Caraș-Severin - 8 (minus 46,67% față de ianuarie-martie 2025), Botoșani - 11 (minus 8,33%), Covasna - 11 (plus 83,33%) și Harghita 11 (plus 175%).



Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 311 (minus 22,06% comparativ cu primele trei luni din 2025), construcții - 294 (minus 5,77%), transport și depozitare -152 (minus 24%) și industria prelucrătoare - 148 %(minus 18,68%).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

