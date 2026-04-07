Locuințe ieftine în Cluj-Napoca. Compromisurile pe care trebuie să le faci când ai un buget mai mic de 35.000 de euro (P)

Cluj-Napoca rămâne și în 2026 cel mai scump oraș din România atunci când vine vorba de piața imobiliară, însă, chiar și în aceste condiții, există soluții pentru cei care dispun de un buget limitat. Deși oferta este restrânsă, pe piață se mai găsesc și locuințe la prețuri accesibile, inclusiv garsoniere sub pragul de 35.000 de euro.

Garsoniera 1

Desigur, aceste opțiuni vin la pachet cu o serie de compromisuri. De cele mai multe ori, vorbim despre locuințe fără baie proprie, așa cum este cazul unei garsoniere din cartierul Iris care se vinde pentru 30.000 euro. „Garsoniera se află la etajul 4 al unui imobil cu 4 etaje și dispune de o suprafață utilă de 11 mp, iar baia se află pe holul imobilului. Încălzirea se face prin convector”, se menționează în anunțul de vânzare publicat pe platforma Imobiliare.ro.

Tot în zona Iris se găsește și al doilea apartament scos la vânzare cu mai puțin de 35.000 de euro. Acesta dispune de o suprafață de doar 10 mp. Agentul imobiliar care are locuința în portofoliu o vede ca pe o bună oportunitate de investiție. „Garsoniera este închiriată în prezent și se poate prelua cu chiriaș”, se menționează în anunț.

Garsoniera 2

Sursa imagine – Shutterstock.com

Cu cât s-au scumpit apartamentele în oraș?

Cluj-Napoca a fost și în luna martie pe locul 1 al clasamentului imobiliarelor din România, cu un preț mediu solicitat de 3.300 euro/mp. Creșterea a fost de 8% în ultimele 12 luni. Cea mai accentuată scumpire a fost observată în cazul garsonierelor, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

Dacă în cazul apartamentelor noi prețul cerut a depășit 3.400 euro/mp, cele vechi s-au menținut și în martie sub pragul de 3.300 de euro/mp.