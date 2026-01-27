Mai puține firme din Cluj au pus lacătul pe ușă în 2025. Județul, în topul companiilor radiate.

Chiar dacă numărul firmelor închise la Cluj în 2025 a fost în scădere față de 2024, județul a ocupat poziția a doua în clasamentul celor mai multe companii radiate anul trecut.

Numărul firmelor radiate a scăzut la Cluj în 2025 | Foto: DepositPhotos.com

Un număr de 83.232 de firme au fost radiate la nivel național în 2025, cu 0,27% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, potrivit statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Mai puține firme

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 14.763 (număr în creștere cu 13,72% față de anul 2024), și în județele Cluj (4.244, -1,07%, față de 4.290 în 2024), Constanța (3.354, +6,04%), Bihor (3.330, +18,76%), Ilfov (3.200, +21,77%) și Timiș (3.169, -7,64%).

La polul opus, cele mai puține radieri au fost consemnate în județele Ialomița (532, în scădere cu 4,66% față de ianuarie - decembrie 2024), Călărași (569, -1,39%), Giurgiu (658, +10,22%), Covasna (667, minus 3,19%), Teleorman (670,+1,82%) și Caraș-Severin (711, -2,20%).

În decembrie 2025, au fost consemnate 8.426 radieri de firme, cele mai multe în București (1.293) și în județele Cluj (473), Ilfov și Constanța (357 fiecare), Iași (323) și Timiș (315).

Creșteri semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în județele Ilfov (+21,77%), Bihor (+18,76%) și Sibiu (+17,88%), în timp ce scăderile cele mai mari au fost raportate în Dâmbovița (-31,98%), Harghita (- 21,22%) și Botoșani (-19,58%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 18.554 (-2,85%, raportat la 2024), agricultură, silvicultură și pescuit (7.596, -14,30%), activități profesionale științifice și tehnice (6.835, -6,13%), respectiv transport și depozitare (6.782, -12,32%).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: