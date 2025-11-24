Mamele în concediu de maternitate, veteranii și personalul monahal NU vor mai plăti CASS

Mamele în concediu de creștere a copilului, veteranii de război, invalizii și personalul monahal nu vor mai plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Mamele în concediu de creștere a copilului, invalizii și veteranii de război nu vor plăti CASS | Foto: monitorulcj.ro

Senatul a adoptat tacit, luni, 24 noiembrie 2025, proiectele inițiate de PSD cu privire la eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal și, respectiv, pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului.

Termenul limită pentru dezbaterea și adoptarea acestor proiecte s-a împlinit la 19 noiembrie, iar ele se consideră adoptate tacit.

Inițiativele vor fi transmise Camerei Deputaților, care este for decizional.

În 7 octombrie, Comisiile pentru muncă și sănătate ale Senatului au dat raport favorabil celor două inițiative, asupra cărora urma să se pronunțe și Comisia pentru buget.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunțat atunci că PNL nu va susține proiectele PSD și a menționat că nu sunt bani la buget. Fenechiu a spus că această temă a fost discutată la grupul parlamentar al PNL cu premierul Ilie Bolojan.

„A fost una dintre temele discutate cu premierul. PNL face parte dintr-o coaliție care are un protocol. Această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar PNL va respecta ce s-a decis în coaliție. Deci, nu votăm cele două proiecte, pentru că prioritatea este bugetul României și scăderea deficitului bugetar. Premierul ne-a explicat că, într-o înțelegere, noi trebuie să respectăm înțelegerea, indiferent de ce fac ceilalți parteneri ai noștri”, a declarat Fenechiu.

La 8 septembrie, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat depunerea la Parlament a celor două proiecte, după ce plata CASS a fost introdusă pentru aceste categorii de persoane prin primul pachet de măsuri pentru care premierul și-a asumat răspunderea în Parlament și care a intrat în vigoare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: