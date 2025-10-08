Cariera rapidă și cu cerere constantă: de ce merită să devii broker de asigurări acum (P)

Ai visat vreodată la o carieră care îți oferă libertate, dar și venituri sigure? Activitatea de broker de asigurări îți permite să lucrezi de acasă, să îți alegi programul și, în același timp, să ajuți clienții să găsească protecțiile potrivite. Este un domeniu unde cererea rămâne constantă, iar tu poți începe imediat, cu o investiție minimă.



Oportunitatea momentului

Pe străzile României circulă milioane de mașini, toate având nevoie de asigurare auto și asigurare RCA. În plus, cumpărăturile s-au mutat tot mai mult în online: oamenii caută zilnic asigurare auto online, compară oferte de asigurări auto online și verifică detalii despre valabilitate sau prețuri. În acest context, un specialist care știe să explice simplu opțiunile și să ofere soluții rapide – adică un broker de asigurări auto sau un broker de asigurări RCA – devine indispensabil. Căutările frecvente de tip verificare asigurare auto arată clar nevoia din piață.

Cum începi drumul

Intrarea în domeniu nu cere ani de școală. Tot ce ai de făcut este să urmezi un curs acreditat de 45 de ore, accesibil ca preț și adaptat la ritmul tău. De exemplu, la Ritter poți parcurge programul complet cu doar 150 de lei, înscriindu-te pe ritter.ro/curs. După aceea urmează examenul ISF, online, cu 40 de întrebări grilă. Cerințele sunt simple: vârsta minimă de 18 ani și absolvirea liceului (nu se solicită bacalaureatul). Cu tot cu taxele de curs și de examen, costul inițial este de aproximativ 500 de lei. Practic, te califici rapid și inteligent.

Cât poți câștiga

Veniturile tale provin din comisioanele pentru polițele intermediate. Media se situează la aproximativ 10% din valoarea unei polițe. Astfel, dacă intermediezi lunar asigurări de 10.000 de lei, poți obține 1.000 de lei bani lunar. Acești bani acoperă cheltuieli importante sau pot fi puși deoparte. În plus, portofoliul crește natural pe măsură ce clienții mulțumiți te recomandă mai departe.

Flexibilitate totală

Un mare avantaj al acestei cariere este că poți începe part-time și, în timp, să treci la full-time. Mulți brokeri lucrează câteva ore pe săptămână la început, apoi, pe măsură ce strâng clienți și se ocupă de reînnoiri, veniturile devin constante. Programul rămâne însă al tău: dimineața, seara sau weekendul – tu alegi când lucrezi.

Ritter Broker: sprijin pas cu pas

Din 2010, Ritter Broker funcționează cu autorizare ASF și oferă suport complet celor care intră în domeniu. Echipa are peste 140 de agenți activi, pregătiți să te ajute la fiecare etapă. Primești acces la oferte de la toți asigurătorii mari și beneficiezi de training practic, inclusiv pentru asigurare RCA și asigurare auto. Practic, ai nevoie doar de laptop, telefon și internet ca să pornești. Poți afla mai multe detalii și cere informații personalizate prin ritter.ro/contact.

Devino broker în asigurări : după ce finalizezi cursul și treci examenul, semnezi contractul și intri în activitate.

Alegerea îți aparține

Dacă vrei să câștigi bani dintr-un domeniu util și stabil, acum este momentul să începi. Flexibilitatea, cererea constantă și costurile reduse de intrare fac din cariera de broker asigurări o opțiune excelentă. Ia inițiativa, înscrie-te la curs și construiește-ți propria cale către independență financiară.



