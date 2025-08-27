Atenție de unde cumpărați rechizite pentru copii și haine de școală. Magazinele din domeniu, luate în vizor.

Mai e puțin și începe școala, iar părinții care iau rechizite pentru copii lor trebuie să fie atenți de unde le cumpără.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) recomandă achiziționarea produselor textile și a rechizitelor doar din magazine sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare, necesare depunerii unei reclamații, respectiv factură, bon fiscal, chitanță fiscală, potrivit unui comunicat al instituției.



Controale în magazine înainte de începerea anului școlar

ANPC desfășoară, înainte de începerea noului an școlar, controale la nivel național privind comercializarea rechizitelor și uniformelor și transmite părinților o serie de recomandări pentru achiziții sigure, precizează sursa citată.



„Acordați atenție simbolurilor de pe etichetă referitor la procedeele de curățare a hainei. De exemplu, dacă eticheta indică o curățare chimică, este mai bine să refuzați astfel de haine pentru copil, deoarece substanțele chimice utilizate pentru curățarea produsului pot fi dăunătoare pentru sănătatea elevului. Uniformele școlare din materiale ca bumbacul și inul sunt cele mai recomandate pentru toamnă și primăvară, lână și cașmir pentru anotimpul de iarnă. Forma cu conținutul de fibre sintetice poate fi mai ieftină - este unicul avantaj pe care îl prezintă. Fibrele sintetice nu permit pielii să respire, ca urmare se încalcă schimbul termic și copilul începe să transpire, ceea ce poate duce la hipotermie și apariția răcelii. Pe lângă cele menționate anterior, fibrele sintetice pot duce la alergii, deoarece sinteticele atrag praf, murdărie și diverse microorganisme care afectează mucusul copilului și pot provoca erupții.”, se menționează în comunicat.



Sinteticul contribuie, de asemenea, la acumularea de electricitate statică, care afectează sistemul nervos al copilului, provocând iritații și oboseală rapidă, precizează sursa citată.



„Îmbrăcămintea școlară nu trebuie să emită un miros înțepător. Prezența unui miros neplăcut poate indica conținutul de substanțe chimice dăunătoare sau chiar periculoase folosite la vopsirea țesăturilor”, se mai precizează în comunicat.



Pe de altă parte, rechizitele școlare (caiete de diferite tipuri, penare, carioci, pixuri, radiere, seturi de markere colorate, acuarele, blocuri de desen, truse geometrice, învelitori caiete și cărți) și ghiozdanele sau rucsacurile trebuie să prezinte elemente de identificare și caracterizare traduse în limba română, respectiv denumire producător/importator sau distribuitor și adresa acestuia, denumire produs, dimensiuni, compoziție sau instrucțiuni de întreținere, după caz

Cele mai problematice rechizite

Ca urmare a acțiunilor de control desfășurate în anii anteriori, ANPC readuce în atenție o cazuistică reală privind produsele neconforme identificate la comercializare: rechizite (carioci, pixuri, radiere) fără traducerea în limba română a elementelor de caracterizare sau uniforme școlare fără etichete de produs care să conțină principalele elemente de identificare și caracterizare (lipsa compoziție fibroasă și instrucțiuni de întreținere), menționează instituția.



Pe listă de produse neconforme se mai află: ghiozdane școlare fără etichete care să conțină principalele elemente de identificare și caracterizare; seturi de markere colorate având data durabilității minimale depășită; acuarele fără documente de calitate; blocuri de desen la care s-a constatat că nu se respectau condițiile declarate, în sensul că pe copertă erau declarate 20 file/A4, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că produsul conținea 10 file/A4 albe și 1 filă roz și caiete de matematică la care s-a constatat că nu se respectau condițiile declarate, în sensul ca pe copertă erau declarate 96 file/A4, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că produsul conținea mai puține, respectiv doar 85 file/A4, precizează sursa citată.

