Spiritul sărbătorilor. Ce amenzi riscă șoferii care își „împodobesc” mașinile de Crăciun?

În preajma sărbătorilor de iarnă mulți români vor să simtă spiritul Crăciunului și în trafic, astfel aleg să-și decoreze mașinile cu cornițe de ren, un nas roșu sau chiar și luminițe.

În preajma sărbătorilor de iarnă mulți români vor să simtă spiritul Crăciunului și în trafic, astfel aleg să-și decoreze mașinile cu cornițe de ren, un nas roșu sau chiar și luminițe | Foto: ebihoreanul.ro

În preajma sărbătorilor de iarnă mulți români vor să simtă spiritul Crăciunului și în trafic, astfel aleg să-și decoreze mașinile cu cornițe de ren, un nas roșu sau chiar și luminițe.

Puțini șoferi știu însă că nu toate decorațiunile sunt permise și se poate lăsa cu amenzi usturătoare.

Potrivit Poliției Române majoritatea decorațiunilor sunt complet legale, însă există și excepții.

„Întrebare primită pe Facebook MAI:

– Am văzut multe mașini tunate cu coarne de ren și nas roșu. Mă gândeam să îmi pun și eu. Este legal sau nu?

Răspuns:

Având în vedere că nu ați intervenit asupra caroseriei, sistemelor de frânare, dispozitivelor de iluminare și sonore etc. această decorare a mașinii dumneavoastră nu va fi sancționată de politie, poate doar vizual de participanții la trafic. Dar:

1. Dacă mașina este ren, vă asumați să fiți Moș Crăciun pentru toți?

2. Să știți că nu puteți depăși viteza legală, nu aveți prioritate în trafic și nici nu o să puteți parca oriunde…3. Nasul poate să rămână roșu doar la mașină. Suntem convinși că ați înțeles diferența.

Coarnele de ren n-or să vă ofere niciodată siguranța în trafic. În concluzie, vă recomandăm să fiți mai preocupat de cauciucurile de iarnă, antigel, sistemul de dezaburire etc”, a transmis Poliția Română pe rețelele de socializare.

Luminițele doar în brad, nu și pe mașină

Decorarea mașinilor cu luminițe de Crăciun le poate aduce șoferilor sancțiuni costisitoare. În cazul în care sunt depistați, aceștia riscă să rămână fără talon și să primească amenzi de până la 1.300 de lei.

Conform Codului Rutier, astfel de modificări sunt interzise deoarece pot pune în pericol siguranța traficului. Amenzile se încadrează în clasa I sau II, cu valori care pornesc de la 290 de lei și pot depăși 1.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei și de aprecierea agentului de poliție.

În cazul în care luminile instalate afectează semnificativ siguranța rutieră, de exemplu, prin utilizarea culorilor care imită girofarurile sau a unei intensități luminoase excesive, vehiculul poate fi retras temporar din circulație.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: