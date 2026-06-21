A patra zi de FITS 2026 include conferințe speciale, spectacolul „Iona”, „Urmașii zeilor” și „Hexagonum” - un spectacol stradal itinerant

FITS 2026: A patra zi de festival include 20 de țări care prezintă spectacole captivante, 10 spectacole outdoor gratuite și 4 spectacole difuzate online.

Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) are loc în perioada 19-28 iunie 2026 | Foto: FITS

Cea de-a 33-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu cuprinde 848 de evenimente pe parcursul a zece zile pline de teatru, dans, muzică, circ, expoziţii şi multe altele. Sunt aşteptaţi peste 5000 de artişti din 83 de ţări.

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 19 - 28 iunie, FITSRecomandă - o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, astfel încât cei prezenți la Sibiu să poată face cele mai potrivite și inspirate alegeri.

A patra zi de FITS 2026 include conferințe speciale, spectacolul „Iona”, „Urmașii zeilor” și „Hexagonum” - un spectacol stradal itinerant

Astfel, 22 iunie, a patra zi a festivalului, aduce în fața publicului:

*două conferințe speciale: Silviu Purcărete în dialog cu Octavian Saiuși Cathy Hasse, Cosmin Chivu în dialog cu Ionuț Sociu,

*spectacolul „Iona”, în regia lui Silviu Purcărete,

*„100 de ani de gospel” – o explorare captivantă a istoriei și evoluției muzicii gospel în ultimul secol;

*mitologia greacă reinterpretată prin universul companiei Ultima Vez prinspectacolul „Urmașii zeilor”.

A patra zi de festival înseamnă 20 de țări, care prezintă zeci spectacole captivante, aproape 10 spectacole outdoor gratuite, 4 spectacole difuzate online. Cel mai ieftin bilet din prima zi costă numai 30 lei.

Sumarul zilei în cifre:

20 de țări prezintă spectacole captivante

Aproape 10 spectacole outdoor gratuite

gratuite 4 spectacole difuzate online

Cel mai ieftin bilet costă 30 de lei

Recomandările zilei de 22 iunie:

*Bursa Internațională de Spectacole de la Sibiu, Conferința de deschidere, Hotel MyContinental, 10:00 (Detalii)

*Silviu Purcărete în dialog cu Octavian Saiu, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 12:00 (Detalii)

*Cathy Hasse, Cosmin Chivu în dialog cu Ionuț Sociu, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 14:00 (Detalii)

*12 mic-dejunuri, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Casa Artelor, 14:00 (Detalii)

*Hoții de inimi, Anton Bruckner University, Linz, Facultatea de Litere și Arte - Sala CAVAS, 15:00 (Detalii)

*Esența vieții, Les Foutoukours, Teatrul GONG - Sala parter, 18:00 (Detalii)

*Iona, Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, 16:00 (Detalii)

*MOYA – un singur suflet, Zip Zap Circus, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, 18:00 (Detalii)

*Two People Exchanging Saliva, American Independent Film Festival, Promenada Mall – CineGold, 18:00 (Detalii)

*Ce am lăsat între noi, Miguel Gane, Filarmonica de Stat Sibiu (Sala Thalia), 16:00 & 20:00 (Detalii)

*Valentina, Théâtre National de Strasbourg, Fabrica de Cultură – UniCredit - Sala Lulu, 17:00 (Detalii)

*100 de ani de gospel, Uplifted Voices Choir, Biserica Parohială Romano-Catolică "Sfânta Treime", 20:00 (Detalii)

*Urmașii zeilor, Ultima Vez / Wim Vandekeybus, Fabrica de Cultură - UniCredit - Sala „Faust”, 21:00 (Detalii)

*Hexagonum, Troula, Piața Mare, 21:45 & 22:15 (Detalii)

*Fragmente, Sharjah Performing Arts Academy & The Leftovers, Facultatea de Litere și Arte - Sala CAVAS, 23:00 (Detalii)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu: 848 de evenimente și 5000 de artiști din 83 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 19 iunie – 28 iunie, tema ediției cu numărul 33 fiind SUFLET. FITS 2026 are 848 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 83 de țări.

Tema din acest an – SUFLET – subliniază că mai presus de tehnologie stă sufletul, fie că e vorba de cel al artistului sau al spectatorului.

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