Începe Festivalul de Film UrbanEye Cluj, 22–26 aprilie, 5 zile de filme documentare și evenimente dedicate locurilor în care trăim
A cincea ediție UrbanEye Film Festival are loc între 22–26 aprilie 2026, la Cinema ARTA din Cluj. | Foto: Afiș oficial UrbanEye Film Festival
Pentru al cincilea an consecutiv, UrbanEye Film Festival - festivalul despre arhitectură, oraș și viața urbană - ajunge la Cluj, în perioada 22-26 aprilie, unde va fi găzduit de Cinema ARTA.
Ediția din acest an propune o selecție bogată de filme documentare din întreaga lume care abordează, din perspective diverse, felul în care trăim astăzi în oraș de la transformări urbane și comunități în schimbare, la provocările legate de locuințele accesibile - tema celei de-a cincea ediții.
Seria discuțiilor cu publicul va fi una extinsă, reunind perspective multidisciplinare: de la echipa filmului de deschidere „Povești la râu” (România, 2026) alături de regizorii Adi Dohotaru, Mihai Dragolea, Radu Gaciu, Gábor-Gáspár Kalamár și arhitecta Adriana Măgerușan, până la experți în politici sociale și urbanism precum sociologul George Iulian Zamfir și arhitectul Vlad Sebastian Rusu. Dimensiunea internațională a festivalului este întărită de prezența regizorului Rory Ryder, iar scena locală va fi reprezentată de regizorii Grațian Gâldău și Andrei Dudea.
Cei mici au ocazia să își exerseze creativitatea și să fie arhitecți pentru o zi în cadrul atelierului „Orașe imaginare, orașe posibile” organizat după proiecția animației „Arco”. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Young ARTA, programul regulat pentru copii al cinematografului ARTA.
Tururile ghidate vor completa programul ediției, iar sâmbătă seară, întreaga comunitate a festivalului este invitată să celebreze la un Get together UrbanEye la ARTA Café, cu Gopo.
În linie cu edițiile anterioare, UrbanEye aduce în prim-plan și figuri importante ale arhitecturii precum Șerban Sturdza, Álvaro Siza, A.J. Lode Janssens sau Gerrit Rietveld prin proiecții dedicate.
PROGRAM
Miercuri, 22.04
18:00 - Riverside Stories / Povești la râu
Adi Dohotaru, Mihai Dragolea, Radu Gaciu, Gábor-Gáspár Kalamár | 2026 | 54 min | România
Proiecția va fi urmată de o discuție cu regizorii Adi Dohotaru, Mihai Dragolea, Radu Gaciu, Gábor-Gáspár Kalamár, și arhitecta Adriana Măgerușan.
Joi, 23.04
18:00 - Dispossession: The Great Social Housing Swindle / Locuințe sociale: criza unui drept ignorat
Paul Sng | 2017 | 82 min | UK
Proiecția va fi urmată de o discuție cu sociologul George Iulian Zamfir și arhitectul Vlad Sebastian Rusu.
20:30 - The First Siza / Începuturile lui Siza
Sara Nunes | 2025 | 60 min | Portugalia
Vineri, 24.04
18:00 - The Tingbjerg Experiment / Experimentul Tingbjerg
Louise Detlefsen | 2026 | 84 min | Danemarca
20:00 - A Gentle Pressure / O ușoară presiune
Bertrand Lafontaine, Michael Lombarts &. Steffen Verpoorten | 2022 | 31 min | Belgia
Lost Silverfish of Berlin / Structuri uitate ale Berlinului
Rory Ryder | 2024 | 70 min | Germania
Proiecția va fi urmată de o discuție cu regizorul Rory Ryder.
Sâmbătă, 25.04
14:00 - The Southern Thruway / Autostrada din Sud
Susanna Tomassini | 2023 | 14 min | Olanda
The Sinking Fringe / Cartierul care se scufundă
Mirte Jepma | 2025 | 56 min | Olanda
15:45 - The Bubble
Valerie Blankenbyl | 2021 | 92 min | Elveția, Austria
17:45 - Someone Lives Here / Cineva trăiește aici
Zack Russell | 2023 | 75 min | Canada
19:30 - Toujours semer – arhitectura lui Șerban Sturdza
Grațian Gâldău | 2025 | 113 min | România
Proiecția va fi precedată de o discuție cu regizorul Gratian Gâldău.
21:30 - Get together UrbanEye @ ARTA Café w/ Gopo
Duminică, 26.04
11:00 - Locuirea colectivă, între lege și alegere | Tur ghidat ArtCrawl Cluj
11:00 - Arco | film și atelier: Orașe imaginare
Ugo Bienvenu | 2025 | 88' | Animație | Franța, SUA
14:30 - Flowers of Ukraine / Florile Ucrainei
Adelina Borets | 2024 | 70 min | Polonia, Ucraina
15:30 - Orașul în trasformare | Tur ghidat
16:15 - Oslavia
Ila Bêka, Louise Lemoine | 2021 | 17 min | Franța
Living in a Piece of Furniture / Locuind într-un obiect de design
Lex Reitsma | 2024 | 53 min | Olanda
18:00 - In Search of Paradise Lost / În căutarea paradisului pierdut
Andrei Dudea | 2024 | 46 min | România
Proiecția va fi urmată de o sesiune Q&A cu regizorul Andrei Dudea.
20:00 - Push
Fredrik Gertten | 2019 | 92' | Suedia
Detalii complete pe website-ul festivalului www.urbaneye.ro și pe cel al Cinema ARTA www.cinema-arta.ro, iar biletele și abonamentele pot fi achiziționate de pe platforma Eventbook.ro sau de la casieria Cinema ARTA.
Festivalul de Film UrbanEye Cluj este un proiect al asociației ARTA în dialog co-finanțat de Ordinul Arhitecților din România, prin timbrul arhitecturii.
