Începe Festivalul de Film UrbanEye Cluj, 22–26 aprilie, 5 zile de filme documentare și evenimente dedicate locurilor în care trăim

A cincea ediție UrbanEye Film Festival are loc între 22–26 aprilie 2026, la Cinema ARTA din Cluj. | Foto: Afiș oficial UrbanEye Film Festival

Pentru al cincilea an consecutiv, UrbanEye Film Festival - festivalul despre arhitectură, oraș și viața urbană - ajunge la Cluj, în perioada 22-26 aprilie, unde va fi găzduit de Cinema ARTA.

Ediția din acest an propune o selecție bogată de filme documentare din întreaga lume care abordează, din perspective diverse, felul în care trăim astăzi în oraș de la transformări urbane și comunități în schimbare, la provocările legate de locuințele accesibile - tema celei de-a cincea ediții.

Seria discuțiilor cu publicul va fi una extinsă, reunind perspective multidisciplinare: de la echipa filmului de deschidere „Povești la râu” (România, 2026) alături de regizorii Adi Dohotaru, Mihai Dragolea, Radu Gaciu, Gábor-Gáspár Kalamár și arhitecta Adriana Măgerușan, până la experți în politici sociale și urbanism precum sociologul George Iulian Zamfir și arhitectul Vlad Sebastian Rusu. Dimensiunea internațională a festivalului este întărită de prezența regizorului Rory Ryder, iar scena locală va fi reprezentată de regizorii Grațian Gâldău și Andrei Dudea.

Cei mici au ocazia să își exerseze creativitatea și să fie arhitecți pentru o zi în cadrul atelierului „Orașe imaginare, orașe posibile” organizat după proiecția animației „Arco”. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Young ARTA, programul regulat pentru copii al cinematografului ARTA.

Tururile ghidate vor completa programul ediției, iar sâmbătă seară, întreaga comunitate a festivalului este invitată să celebreze la un Get together UrbanEye la ARTA Café, cu Gopo.

În linie cu edițiile anterioare, UrbanEye aduce în prim-plan și figuri importante ale arhitecturii precum Șerban Sturdza, Álvaro Siza, A.J. Lode Janssens sau Gerrit Rietveld prin proiecții dedicate.

PROGRAM

Miercuri, 22.04

18:00 - Riverside Stories / Povești la râu

Adi Dohotaru, Mihai Dragolea, Radu Gaciu, Gábor-Gáspár Kalamár | 2026 | 54 min | România

Proiecția va fi urmată de o discuție cu regizorii Adi Dohotaru, Mihai Dragolea, Radu Gaciu, Gábor-Gáspár Kalamár, și arhitecta Adriana Măgerușan.

Joi, 23.04

18:00 - Dispossession: The Great Social Housing Swindle / Locuințe sociale: criza unui drept ignorat

Paul Sng | 2017 | 82 min | UK

Proiecția va fi urmată de o discuție cu sociologul George Iulian Zamfir și arhitectul Vlad Sebastian Rusu.

20:30 - The First Siza / Începuturile lui Siza

Sara Nunes | 2025 | 60 min | Portugalia

Vineri, 24.04

18:00 - The Tingbjerg Experiment / Experimentul Tingbjerg

Louise Detlefsen | 2026 | 84 min | Danemarca

20:00 - A Gentle Pressure / O ușoară presiune

Bertrand Lafontaine, Michael Lombarts &. Steffen Verpoorten | 2022 | 31 min | Belgia

Lost Silverfish of Berlin / Structuri uitate ale Berlinului

Rory Ryder | 2024 | 70 min | Germania

Proiecția va fi urmată de o discuție cu regizorul Rory Ryder.

Sâmbătă, 25.04

14:00 - The Southern Thruway / Autostrada din Sud

Susanna Tomassini | 2023 | 14 min | Olanda

The Sinking Fringe / Cartierul care se scufundă

Mirte Jepma | 2025 | 56 min | Olanda

15:45 - The Bubble

Valerie Blankenbyl | 2021 | 92 min | Elveția, Austria

17:45 - Someone Lives Here / Cineva trăiește aici

Zack Russell | 2023 | 75 min | Canada

19:30 - Toujours semer – arhitectura lui Șerban Sturdza

Grațian Gâldău | 2025 | 113 min | România

Proiecția va fi precedată de o discuție cu regizorul Gratian Gâldău.

21:30 - Get together UrbanEye @ ARTA Café w/ Gopo

Duminică, 26.04

11:00 - Locuirea colectivă, între lege și alegere | Tur ghidat ArtCrawl Cluj

11:00 - Arco | film și atelier: Orașe imaginare

Ugo Bienvenu | 2025 | 88' | Animație | Franța, SUA

14:30 - Flowers of Ukraine / Florile Ucrainei

Adelina Borets | 2024 | 70 min | Polonia, Ucraina

15:30 - Orașul în trasformare | Tur ghidat

16:15 - Oslavia

Ila Bêka, Louise Lemoine | 2021 | 17 min | Franța

Living in a Piece of Furniture / Locuind într-un obiect de design

Lex Reitsma | 2024 | 53 min | Olanda

18:00 - In Search of Paradise Lost / În căutarea paradisului pierdut

Andrei Dudea | 2024 | 46 min | România

Proiecția va fi urmată de o sesiune Q&A cu regizorul Andrei Dudea.

20:00 - Push

Fredrik Gertten | 2019 | 92' | Suedia

Detalii complete pe website-ul festivalului www.urbaneye.ro și pe cel al Cinema ARTA www.cinema-arta.ro, iar biletele și abonamentele pot fi achiziționate de pe platforma Eventbook.ro sau de la casieria Cinema ARTA.

Festivalul de Film UrbanEye Cluj este un proiect al asociației ARTA în dialog co-finanțat de Ordinul Arhitecților din România, prin timbrul arhitecturii.

