Sute de cărți „la picioarele” copacilor de pe Universității! Cine și de ce le-a pus acolo?

Peste 800 de cărți „au crescut” la baza copacilor de pe strada Universității din Cluj-Napoca, pentru a anunța FICT 2026.

600 de cărți „și-au găzit proprietari în Cluj

Sâmbătă dimineața, 4 aprilie 2026, strada Universității din Cluj-Napoca s-a transformat într-o bibliotecă vie, sub cerul liber.

Într-un gest simbolic menit să oprească timpul în loc pentru câteva secunde, echipa Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT) a așezat sute de volume la baza copacilor și a invitat trecătorii să redescopere plăcerea simplă a lecturii și să afle coordonatele ediției cu numărul XII.

Acțiunea a avut scopul de a marca tema de anul acesta: „Ne întoarcem la rădăcini”.

Pe parcursul a patru ore, atmosfera de pe strada Universității a fost una discret de efervescentă. Fie că au fost volume noi, proaspăt ieșite din tipar, sau cărți vechi, purtătoare de istorii personale, peste 800 de titluri ale unor autori români și străini au așteptat să fie adoptate. Clujenii au răspuns cu entuziasm: aproximativ 600 de cărți și-au găsit noi proprietari.

Fiecare volum a purtat cu el un semn de carte special, care a dezvăluit perioada în care se va desfășura ediția a XII-a: 23 – 27 septembrie 2026.

5 zile, 60 de evenimente și o întoarcere la esență

Ediția din acest an a FICT promite să fie o călătorie spre autentic. Timp de cinci zile, centrul Clujului va deveni un spațiu al dialogului și va găzdui aproximativ 60 de evenimente: de la lansări de carte și conferințe provocatoare, până la dezbateri literare și momente muzicale menite să lege artele între ele. Tradiția continuă, astfel că ziua de duminică va fi, ca de fiecare dată, un teritoriu magic dedicat exclusiv copiilor și imaginației lor fără limite.

„Anul acesta am simțit nevoia să ieșim din tiparele promovării clasice și să ducem cartea acolo unde îi este locul: în inima comunității, la rădăcina lucrurilor care contează. Tema «Ne întoarcem la rădăcini» nu este doar un slogan, ci o promisiune că la FICT 2026 vom căuta esența care ne definește ca cititori și ca oameni. Să vezi astăzi sute de clujeni aplecându-se spre baza unui copac pentru a ridica o carte a fost, pentru noi, cea mai frumoasă confirmare că drumul spre cultură trece prin gesturi simple, sincere și pline de sens”, a declarat Gabriel Bota, directorul Festivalului Internațional de Carte Transilvania.

FICT a fost conceput în anul 2013 cu scopul de a susține cultura română.

