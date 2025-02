Celebrul regizor Martin Scorsese, impresionat de regizorii români: „Îmi plac mult filmele românești”

Celebrul regizor american Martin Scorsese a dezvăluit într-un interviu că îi plac mult filmele românești, arătându-se profund impresionat de creațiile lui Cristi Puiu, Radu Jude, Corneliu Porumboiu și Cristian Mungiu.

Celebrul regizor Martin Scorsese, impresionat de regizorii români| Foto: Films in Frame - Facebook

Martin Scorsese, unul dintre cei mai premiați și admirați regizori din lume, a declarat recent că este un adevărat fan al producțiilor cinematografice din România. I-a dat exemplu ca regizori de valoare din România pe Cristian Mungiu, Radu Jude și Cristi Puiu.

Martin Scorsese: „Îmi plac mult filmele românești”

Prezent la festivalul TCM Classic Film, regizorul a adus în discuție la un moment dat filmele care l-au surprins plăcut. Printre mai multe exemple de producții de la Hollywood, Scorsese a deschis și subiectul filmelor din România.

„Îmi plac mult filmele românești. Mungiu, Puiu. Le pronunț greșit numele. «Polițist, adjectiv», «Sieranevada». Și apoi e acest tip pe nume Radu Jude. E ceva acolo. În special «Aferim!», un film pe care l-a făcut în alb-negru și scope, și un altul, care sunt sigur că nu e pe gustul tuturor, «Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii». Acela a fost un șoc. E nevoie de stil și de conținut politic și cinema și moralitate, lipsă de moralitate... Toate acolo sus pe ecran, le sparge pe toate în mii de bucăți și, deodată, vezi lumea diferit. Și asta te entuziasmează. Nu spun că aș putea să fac așa ceva, spun că îți dă un suflu nou. Și cred că a fost citat spunând că poate cinemaul nici nu a început încă. Are dreptate!”, a declarat Martin Scorsese.

Scorsese este regizorul unor filme cult precum Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, Casino, Gangs of New York, The Departed, The Color of Money, The Last Temptation of Christ sau The Age of Innocence.

