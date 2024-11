INTERVIU Cristina Saccà. Mastercard Festival Selection întinde covorul roșu la Cluj pentru cinefilii dornici să vizioneze filme premiate internațional.

Mastercard aduce la Cluj-Napoca filmele premiate de festivaluri, în cinematografe europene, în cadrul Mastercard Festival Selection. Interviu cu Cristina Saccà, Senior Vice President Consumer Marketing & Sponsorship Europe, Mastercard.

Cristina Saccà, Senior Vice President Consumer Marketing & Sponsorship Europe, Mastercard | Foto: arhivă personală

Cinematografia mondială ajunge la Cluj-Napoca, unde cinefilii români se vor bucura de o selecție impresionantă de filme premiate internațional, grație Mastercard Festival Selection.

Covorul roșu se va întinde la cinema Victoria, în perioada 14 și 17 noiembrie. Mastercard Festival Selection va oferi o experiență cinematografică unică, incluzând momente speciale pe covorul roșu, experiențe VIP și discuții moderate de criticul de film Mihai Chirilov, alături de invitați speciali precum regizorii Tudor Giurgiu, Stere Gulea, Kim Hye-young și Federico Luis; producătorii Oana Giurgiu, Won Seok Song și Manrique Cortes; și actorii Olimpia Melinte, Sol Carballo Bolanos, Marilena Amato și Gennaro Scarica.

Pentru a afla mai multe despre programul pilot care se desfășoară la Cluj-Napoca, monitorulcj.ro a vorbit cu Cristina Saccà, Senior Vice President Consumer Marketing & Sponsorship Europe, Mastercard.

Reporter: Cum a luat viață ideea și care sunt planurile pe termen lung pentru eveniment?

Cristina Saccà: Ideea a apărut acum mulți ani. Noi avem o strategie generală specială pe care am creat-o pentru a interacționa cu consumatorul nostru, așa că, după un studiu pe care l-am făcut cu mulți ani în urmă, am vrut să înțelegem care sunt pasiunile consumatorilor și acum ne-am putea conecta cu ele într-un moment foarte important. Am identificat 9 pasiuni, iar acestea printre acestea se numără sport, călătorie, muzică și cinematografie. Ulterior, ne-am stabilit strategia de sponsorizare, așa că ne-am construit activul strategic. Am fost un activ de sponsorizare în jurul pasiunilor consumatorilor și i-am activat într-un mod care într-adevăr creează nu numai brandingul în active, ci o experiență unică. Am început să sponsorizăm festivaluri de film (Festivalul Internațional de Film de la Cannes, Festivalul Internațional de Film de la Berlin, Festivalul Internațional de Film Transilvania). Cu acest lucru în minte am început să activăm cu festivalurile de filme. Am vrut să le aducem o experiență cât mai frumoasă consumatorilor și partenerilor. Pot avea un covor roșu, pot avea o cină frumoasă și să discute cu regizori sau actori. Dar aceste experiențe erau foarte restrânse, așa că întrebarea la acea vreme era cum ne putem aduce baza noastră de consumatori, care este mult mai mare, în contact cu pasiunea cinematografică într-un mod foarte unic și suntem într-o poziție privilegiată pentru că Mastercard sponsorizează 7 din 10 festivaluri internaționale de film. Așa ne-am decis să realizăm Mastercard Film Selection care conține o colecție de filme care a fost selectată de cele mai bune festivaluri de film și pe care le putem aduce într-o țară unde sperăm să fie apreciate de public.

Reporter: De ce a fost aleasă România, și în special Clujul ca punct de plecare pentru acest program pilot?

Cristina Saccà: Pentru foarte multe motive. În primul rând, Clujul este plin de cultură și un loc unde cinematografia este la ea acasă. Este plin de tineri fiind un oraș universitar activ și avem o relație foarte puternică și sponsorizăm unul dintre cele mai mari festivaluri, TIFF.

Reporter: Tema acestei prime ediții este „Speranța”. Este această temă legată în mod specific de valorile Mastercard sau a fost inspirată din perspectivele publicului?

Cristina Saccà: Sunt ambele. Arta filmului are capacitatea de a oferi oamenilor speranță, deschizându-ne oportunități de a explora diverse perspective. Ca brand, sprijinim industria cinematografică deoarece aceasta susține la rândul său incluziunea în societate și, în definitiv, acesta este obiectivul spre care ne dorim cu toții să avansăm. De exemplu, când ai ieșit de la film ai învățat un lucru nou despre un alt tip de cultură, altă clasă socială.

Am avut sute de filme dintre care să alegem pentru Mastercard Film Selection și a fost nevoie de o echipă întreagă și „Speranța" în acest moment este lucrul car

Reporter: Ce așteptări aveți de la publicul din România? Cum vedeți implicarea publicului local în succesul acestui proiect pilot?

Cristina Saccà: Așteptăti în ceea ce privește ceea ce pot vedea la proiecții. Experiență unică deoarece pregătim o scenă cu sprijinul echipei, o experiență pe covorul roșu, astfel încât să vă simțiți ca la un festival. Publicul va fi întâmpinat cu un pahar de vin și mai ales experiența talentului pentru că vom avea regizori sau actori pentru fiecare film din cadrul festivalului.

Publicul va avea ocazia de a vedea un film care nu a fost proiectat încă și, în orice caz, a filmului care a fost selecționer sunt toți câștigători de mari premii, așa că puteți vedea un film premiat , pe covorul roșu și sesiune de Q&A cu cei din spatele filmului. Sunt foarte entuziasmată și abia aștept să văd cum reacționează publicul la acest timp de experiență.

Potrivit studiului nostru, 65% din populația Europei vrea să investească în experiență în 2025, iar cinematografia este una dintre ele.

Reporter: Studiul făcut de Mastercard, „Economia experienței în Europa stabilită pentru primăvară înainte”, sugerează că consumatorii vor acorda prioritate cheltuielilor pentru experiențe. Credeți că această tendință se aplică chiar și piețelor precum România, unde provocările economice pot fi mai mari decât în ​​alte părți ale Europei.

Cristina Saccà: Nu cred că este în vreunul din cele economice, este o chestiune de alegere pentru client. Vedem de exemplu și mesele ca pe o experiență. Fiecare restaurant are un cadru special sau este aranjat într-un anume fel. Călătorești acum nu doar ca să vizitezi orașul, dar vrei să vezi ceva unic despre acel oraș și vedem și branduri care oferă experiențe turiștilor. Hotelurile au camerele de exemplu pregătite într-un anume fel.

Reporter: Mastercard este un brand cunoscut pentru implicarea sa în proiecte și evenimente culturale. Ce alte inițiative sau tipuri similare de parteneriate aveți în vedere pentru viitor?

Cristina Saccà: Pentru viitor bineînțeles că dorim să investim în cinematografie, în muzică. Avem un parteneriat cu Live Nation pentru ai ajuta pe consumatori să poată cumpăra mai repede biletele pentru concerte. În România avem parteneriatul cu Electric Castle. Continuăm de asemenea Mastercard Music Accelerator care este un program inovator conceput pentru a ajuta tinerii artiști să navigheze în peisajul muzicii digitale folosind tehnologiile Web3. Lansată în 2023, inițiativa combină instrumente blockchain și mentorat exclusiv pentru a ajuta cinci muzicieni aleși cu atenție din întreaga lume să-și construiască cariera cu un angajament digital îmbunătățit. Prin intermediul programului, artiștii învață să creeze, să comercializeze și să distribuie muzică. Îi ajutăm să lanseze primul lor album.

Reporter: După proiectul de la Cluj, aveți de gând să extinzeți Mastercard Film Selection în alte orașe? Care ar fi principalele piețe pe care le aveți în vedere și de ce?

Cristina Saccà: Ediția următoare va fi în Madrid, Spania. În ediția de la Cluj vrem să vedem ce timp de filme preferă cinefilii și care este feedback-ul primit.

O selecție cinematografică de excepție

Mastercard Festival Selection debuteză pe 14 noiembrie cu Moromeții 3, regizat de Stere Gulea, continuarea poveștii emblematice a familiei Moromete. După proiecție, cinefilii vor avea o sesiune Q&A cu regizorul Stere Gulea, actrița Olimpia Melinte și producătorii Tudor Giurgiu și Oana Giurgiu.

Moromeții 3, regizat de Stere Gulea, este continuarea poveștii emblematice a familiei Moromete | Foto: courtesy Mastercard Festival Selection

Vineri, 15 noiembrie, de la ora 15:00, va rula filmul sud-coreean Sunt ok!, regizat de Kim Hye-young, câștigător al Crystal Bear (Gen K+) la Festivalul de Film de la Berlin 2024. Filmul urmărește povestea lui In-young, o tânără fără adăpost care se ascunde în sala de dans a unei companii, până când este descoperită înainte de spectacolul aniversar al Academiei de Dans din Seul. Proiecția va fi urmată de o sesiune Q&A cu regizoarea Kim Hye-young și producătorul Won Seok Song.



Sunt ok!, regizat de Kim Hye-young, a câștigat Crystal Bear (Gen K+) la Festivalul de Film de la Berlin 2024. | Foto: courtesy Mastercard Festival Selection

De la 17:45, spectatorii vor putea viziona Povestea lui Souleymane, despre un curier guineean pe bicicletă care se pregătește pentru interviul de azil în Franța, film recunoscut cu Premiul Juriului și cu Cel mai bun actor în secțiunea Un Certain Regard la Cannes 2024. De la 20:15, va fi proiectat Santosh, regizat de Sandhya Suri, nominalizat la Premiile Oscar 2025 pentru cel mai bun film internațional. Acesta spune povestea lui Santosh, o tânără care devine polițist într-o regiune rurală din India.

Mastercard Festival Selection continuă sâmbătă, 16 noiembrie, de la ora 15:00, cu Amintirile unui trup ars de dorință, regizat de Antonella Sudasassi Furniss, câștigător al Premiului Publicului Panorama la Festivalul de Film de la Berlin 2024. Filmul explorează amintirile a trei prietene din Costa Rica, într-o epocă în care sexualitatea era un tabu, și va fi urmat de un Q&A cu actrița Sol Carballo Bolanos și producătoarea Manrique Cortes. De la 17:30, va rula Vittoria, regizat de Alessandro Cassigoli și Casey Kauffman, despre Jamine, care, după moartea tatălui, își dorește să adopte, dorință care o aruncă într-o lume birocratică ce îi pune în pericol familia și moralitatea. Filmul, câștigător al Premiului FEDIC și al Premiului Arca CinemaGiovani (Cel Mai Bun Film Italian), Orizzonti Extra la Festivalul de Film de la Veneția 2024, va fi urmat de un Q&A cu actorii Marilena Amato și Gennaro Scarica. Seara se încheie cu Câinele negru, regizat de Guan Hu, câștigător al Un Certain Regard și al Premiului pentru Cel mai bun film la Festivalul de Film de la Cannes 2024.

Câinele negru, regizat de Guan Hu, a câștiga Premiul pentru Cel mai bun film la Festivalull de la Cannes 2024. | Foto: courtesy Mastercard Festival Selection

Duminică, 17 septembrie, de la ora 15:00, începe Manas, regizat de Marianna Brennand Fortes și recunoscut cu Premiul pentru Regie Giornate degli Autori la Festivalul de Film de la Veneția 2024. Filmul o urmărește pe Marciela, o fată de 13 ani din Amazonia, care trebuie să decidă dacă va lupta împotriva abuzurilor din comunitatea sa. De la 17:45, va rula Ultima zi, film ce o are protagonistă pe Ziba, o adolescentă britanico-iraniană în căutarea identității, premiat cu Ursul de Cristal la Festivalul de Film de la Berlin 2024.



Ultima zi (Last swim) a fost premiat cu Ursul de Cristal la Festivalul de Film de la Berlin 2024. | Foto: courtesy Mastercard Festival Selection

Seara se încheie cu Jocul lui Simon, de la 20:30, regizat de Federico Luis, câștigător al Marelui Premiu Semaine de la Critique în cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2024, la finalul proiecției fiind organizat un Q&A cu regizorul.

Mai multe informații despre program și bilete sunt disponibile la: www.festivalselection.cinemavictoria.ro.

