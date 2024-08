A murit Alain Delon, la 88 de ani. În 2017, a fost la Cluj și a primit premiul TIFF pentru întreaga activitate.

„Alain Fabien, Anouchka, Anthony, precum şi Loubo (câinele său), anunţă cu imensă tristeţe moartea tatălui lor. S-a stins în pace în locuinţa din Douchy, înconjurat de cei trei copii şi de apropiaţi. Actorul din «Plein soleil» şi din «Samourai» merge să se întâlnească cu (Fecioara) Maria printre stelele care îi erau atât de dragi inimii sale. Familia vă roagă să-i respectaţi intimitatea în acest moment de doliu extrem de dureros. Actorul a decedat la primele ore ale nopţii”, au anunţat cei trei copii ai actorului într-un comunicat, informează AFP.

Alain Delon a primit la Cluj premiul TIFF pentru întreaga activitate

Actorul francez Alain Delon a primit în 2017 la TIFF, la Cluj-Napoca, premiul pentru întreaga carieră, pentru contribuţia sa artistică excepţională.

Premiul i-a fost înmânat actorului de către actriţa Oana Pellea.

„Toată viaţa mea am avut şansa să fac aşa cum am considerat şi să am meseria pe care mi-am dorit-o. Am cea mai frumoasă meserie din lume. La un premiu pentru întreaga carieră aştepţi până când actorul pleacă, nu?”, a precizat actorul după ce a primit premiul la TIFF.

„Voi părăsi această lume fără regrete”

Actorul francez Alain Delon a declarat în 2018, într-un interviu acordat revistei Paris Match, la împlinirea a 60 de ani de carieră, că va „părăsi această lume fără regrete”.

„Viaţa nu îmi mai oferă mare lucru. Am cunoscut tot, am văzut tot. Dar, mai ales, urăsc această epocă, mă face să vomit. Există aceşti oameni pe care îi urăsc. Totul este fals, toată este falsă. Nu mai există respect, nu se mai respectă cuvântul dat. Contează doar banii. Auzi vorbindu-se despre crime pe tot parcursul zilei. Ştiu că voi părăsi această lume fără regrete”, declara Alain Delon.

